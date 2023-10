Let op! Shell Recharge heeft nu aparte snelwegtarieven

Laden langs de snelweg bij Shell Recharge is duurder dan op andere locaties van het merk met de introductie van snelwegtarieven.

Iedereen weet het wel. Tanken langs de snelweg is duurder dan tanken in bijvoorbeeld een dorp of stad. Hoe zit dat eigenlijk met je elektrische auto opladen? IONITY hanteert overal dezelfde tarieven, net als Fastned. Nu zit laatstgenoemde enkel langs snelwegen, dus das logisch. Ook Shell Recharge hanteerde overal dezelfde laadtarieven. Daar komt vanaf woensdag 1 november verandering in.

Shell Recharge is niet alleen langs de snelweg te vinden. Op het Hofplein in hartje Rotterdam zijn de snelladers bijvoorbeeld gelokaliseerd. Het is een belangrijke aanbieder onder de beschikbare snelladers in Nederland, uiteraard kwam Shell Recharge ook aan bod in de grote Autoblog Snellaadtest 2023.

Daarnaast duikt Shell Recharge steeds vaker op bij strategische locaties, zoals in de buurt van een bouwmarkt. Tot nu toe waren de prijzen overal hetzelfde. Dat is per 1 november niet meer zo.

Vanaf woensdag hanteert Shell Recharge aparte tarieven langs de snelweg. Eigenlijk net als met brandstof tanken ook het geval is. De nieuwe tarieven gelden voor zowel het eigen Shell Recharge netwerk als het roamingnetwerk. Laatstgenoemde zijn partners van Shell en zijn niet te vinden langs de snelwegen. Om het overzichtelijk te houden zie je de nieuwe tarieven hieronder. Langs de snelweg en niet langs de snelweg. De prijzen van toepassing voor laden bij een snellader met juice vanaf 50 kW.

Shell Recharge 1 november (snelweg)tarieven

Shell Recharge Netwerk langs de snelweg – € 0,72 kWh

Shell Recharge Netwerk in dorp, stad, etc – € 0,65 kWh

Wat valt op? De prijzen voor reguliere snelladen bij Shell blijft hetzelfde met 0,65 cent per kWh. Snelladen langs de snelweg is daarmee 0,07 eurocent duurder geworden. Concreet betekent dit dat je met een EV met een 50 kWh batterij een paar euro duurder uit bent. Hoe groter de batterij van de elektrische auto, hoe groter het verschil uiteraard. Het komt in elk geval neer op een paar losse euro’s voor nu.