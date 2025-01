Let op: tol betalen met je telefoon kan je een boete opleveren!

Zo wordt het betalen voor het weggebruik wel heel erg duur.

Als kind begreep ik nooit waarom we tijdens vakanties naar Zuid-Frankrijk zo vaak moesten stoppen voor een file, mijn vader er zijn een pasje moest laten zien en we vervolgens vrij baan hadden richting de volgende opstopping. Ook jaren later zit de Route du Soleil rond de vakantieperiode nog steeds muurvast bij de tolpoorten. Als je er de afgelopen jaren tol betaalde met je telefoon, riskeerde je een boete.

In Frankrijk zit het namelijk zo. Een auto die stilstaat bij een tolpoortje, wordt beschouwd als auto die deelneemt aan het verkeer. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen bewegende en stilstaande auto’s. Ook in la douce France mag je geen telefoon vasthouden als je deelneemt aan het verkeer. Technisch gezien ben je dus in overtreding als je tol pint met je smartphone.

De boete voor tol betalen met je telefoon

Er schijnen ook daadwerkelijk automobilisten te zijn beboet voor het vasthouden van hun telefoons bij de tolpoortjes. Zij kregen een boete van maximaal € 135 en drie strafpunten op hun rijbewijs. Een aantal gedupeerden reageerde zich af op TikTok. De oproep via social media bereikte zelfs de Franse president Macron.

Als reactie plaatste Macron afgelopen woensdag hoogstpersoonlijk een TikTok. Hierin legt hij uit dat het vanaf dit jaar legaal moet zijn om tol te betalen met je telefoon. ”Ik heb het dossier doorgegeven aan de minister van Binnenlandse Zaken en we zullen dit gezamenlijk oplossen. Bedankt voor de waarschuwing!”, zegt Macron.

Ook in Nederland?

In Nederland zijn er nog maar drie tolwegen over sinds het verdwijnen van de tolregel in de Westerscheldetunnel. Je moet nog betalen voor het gebruik van de Blankenburgtunnel (die tolweg met die problemen), de Kilttunnel en de Tolbrug in Nieuwerbrug. Van deze tolwegen staan er alleen bij de Kilttunnel tolpoortjes.

Mocht je hier willen betalen met je telefoon, dan kun je dat gewoon doen zonder boete te krijgen. In Nederland mag je geen elektronische apparaten vasthouden als je rijdt. Zodra je stilstaat, mag dit wel. Of dit nou in de file is, voor een stoplicht of bij een tolpoortje: vanaf het moment dat je stilstaan, kun je prima de bankapp openen om te betalen.

Zorg er wel voor dat je je telefoon weglegt voordat je weer in beweging komt. Anders zou je in theorie een boete van € 420,- kunnen krijgen.