Nieuwe Cobra is spotgoedkoop en dat heeft een goede reden

Nog geen € 25.000 voor een gloednieuwe Cobra! Maar er is een addertje onder het gras…

Het heeft even geduurd, maar hij komt er echt aan: een nieuwe AC Cobra! Dit bakbeest krijgt de 5.0-liter Coyote V8 uit de Ford Mustang, een krachtbron die goed is voor 460 pk. Het prijskaartje is wel wat minder mals met omgerekend zo’n € 320.000. Gelukkig is er een goedkoper alternatief. De goedkope Cobra replica van Factory Five Racing kost nog geen € 25.000. De lage prijs heeft een goede reden.

Factory Five Racing, een Amerikaanse bouwer van kit cars, doet dit al dertig jaar. Om dit jubileum te vieren, brengt het bedrijf een nieuwe creatie uit genaamd Mk5 Roadster. Hiervoor is een compleet nieuwe spaceframe basis gebruikt.

Lekker voor Nederlanders

Het nieuwe chassis moet stijver zijn en zorgen voor betere prestaties en meer veiligheid. Daarnaast zijn er meer motoren mogelijk, maar daar later meer over. De Mk5 is ook wat fijner voor ons Nederlanders. Een lagere vloer zorgt voor meer interieurruimte. Mensen tot 1,96 meter lang zouden nu prima in het Cobraatje passen.

Waarom de Cobra zo goedkoop is

Terug naar de motoren, want daar komen we een probleempje tegen. De Mk5 Roadster komt namelijk zonder motor, versnellingsbak, aandrijfsas en wielen. Hier moet je zelf voor zorgen. FFR past de motorruimte zo aan dat je er een bepaalde V8 in kunt tillen. Net als bij de nieuwe AC Cobra kun je kiezen voor de Mustang-V8. Zo’n motor kun je los bestellen voor ongeveer € 10.000. Hou je meer van andere Amerikaanse motoren, dan kun je ook nog gaan voor drie verschillende Big Blocks of een LS-motor.

Hier moet je dus zelf voor zorgen.

Zonder extra opties kost de Mk5 Roadster van Factory Five 24.990 dollar. Dat is omgerekend ongeveer € 24.000. Dat is nog geen tien procent van de prijs van de AC Cobra, maar daar moet je dus nog wel de kosten voor de benodigde onderdelen bij optellen. Daarnaast heeft de koets die geleverd wordt nog geen lak. Bij de levering zit er een gepolijste donkerblauwe gelcoating op.

Volgens de verkoper is het bouwpakket eenvoudig in elkaar te zetten, mits je de handleiding volgt. Want dat doet natuurlijk iedereen, toch? Mocht je toch in knel raken, dan kun je het bedrijf bellen en helpen ze je bij de bouw. Ga je liever zelf bouwen dan een elektrische versie kopen?