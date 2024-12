Tienduizenden betalen tol niet of véél te laat

Nog flink wennen voor de gebruikers van de nieuwe Blankenburgverbinding. Tol betalen zit kennelijk niet in het DNA van de Nederlanders…

Ruim zes jaar is er aan gewerkt, de Blankenburgverbinding. Op zeven december was het zover, eindelijk ging de rechtstreekse verbinding die de A20 bij Vlaardingen verbindt met de A15 bij Rozenburg open. Klein detail, je moet wel tol betalen als je er gebruik van wil maken.

Na wat opstartproblemen bij het bedrijf MOVE-IZI die de Europese aanbesteding won en dus de betalingen mag regelen, loopt alles nu inmiddels soepel. Tenminste met rekeningen sturen dan…

Tienduizenden betalen tol niet

Inmiddels maken al ruim 25 duizend voertuigen dagelijks gebruik van de nieuwe verbinding. Die moeten allemaal 1,51 euro betalen met de auto of motor en 9,13 euro met een voertuig van 3.500 kilo of meer. Overigens verwacht Rijkswaterstaat dat dit gaat groeien naar 50 duizend voertuigen per dag. Effect heeft het ook, want de files op de A15 en de A4/Beneluxtunnel nemen af sinds de opening.

Maar goed, al die gebruikers moeten dus wel 1,51 euro betalen (waar zal die ene cent vandaan komen?). Van alle gebruikers heeft 52 procent ervoor gekozen automatisch te betalen. Doe je dat niet dan heb je 72 uur om alsnog die daalder over te maken.

Nou blijkt dat tienduizenden dat niet doen of vergeten, zo lezen we bij Rijnmond.nl. Zit ook niet in ons DNA natuurlijk. Vooralsnog niets aan de hand want PostNL bezorgt nu nog de gratis betalingsherinnering. Een postzegel kost de staat dan in 2025 wel 1,21 euro, dus er kan nog 30 cent in de kas.

Boete

Betaal je na de gratis betaalherinnering binnen twee weken nog steeds niet, dan krijg je een boete van 35 euro per niet betaalde rit. In dit geval heeft een buitenlands kenteken geen voordeel. De RDW kan in dit geval (in tegenstelling tot de Rotterdamse milieuzone) gewoon alle gegevens binnen de Europese Unie opvragen en de rekening nasturen.

Kortom, het is nog een beetje wennen, maar het tolbedrag van 1,51 euro lijkt ons een klein offer om files te vermijden. Betalen kan overigens ook via de app van Flitsmeister of 24Toll.com.



Foto: Rijkswaterstaat