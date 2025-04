Laatste Saab 9-3 Cabrio op Marktplaats is heerlijk uitgevoerd

Een van de laatste Saab Cabrio’s op Marktplaats is ook nog eens piekfijn uitgevoerd.

2011 en 2012 is een duistere periode geweest voor Saab. Het merk raakte de steun van GM kwijt en moest het zelf gaan oplossen, al dan niet met hulp van Spyker om te kijken of het gered kon worden. Dat bleek uitstel van executie, ook al werd het geprobeerd met een hagelnieuwe 9-5. De 9-3 moest het ook nog even volhouden en is tot het bittere eind gebouwd, sterker nog: de laatste Saab ooit was een 9-3. Een witte sedan, die je nog steeds kan aanschouwen in het Saab-museum.

Dat was de laatste Saab ever ooit, maar natuurlijk heeft elke modellijn een einde moeten zien in die periode. De 9-5, al werd de nieuwere generatie natuurlijk net voor het eerst gebouwd (en de Sportcombi werd niet eens volledig gebouwd). Naast de 9-3 sedan moesten ook de 9-3 Sportcombi en Cabriolet de pijp aan Maarten geven. Dat gebeurde laat in 2011 of vroeg in 2012, afhankelijk van het model.

Late 9-3

Vandaar dat ook de dakloze 9-3 nog tot het bittere einde gebouwd is en in 2011 nog nieuw te bestellen was. Dat heeft iemand gedaan en die heeft goede keuzes gemaakt, en jij hebt daar 14 jaar later profijt van. We hebben het over een Saab 9-3 Cabriolet uit 2011 die op Marktplaats staat.

Om mee te beginnen: donkerblauw. Niet de beste Saab-kleur, maar er is een reden voor. Dit blauw is namelijk gecombineerd met een licht interieur en dat is een mooi contrast. We zouden het bijna Mediterraans noemen. Nog een reden voor een donkerblauw exterieur: het staat mooi bij de donkerblauwe kap. Saabs met een donkerblauwe kap kennen we goed hier bij Autoblog en ons aller Nicolas vindt een modernere 9-3 dan ook snel onweerstaanbaar. Waarschijnlijk.

Motor

En qua motor dan? Helaas ligt niet de 2.8 liter V6 voorin deze Saab 9-3 Cabriolet, maar je krijgt de 163 pk sterke 2.0 liter ‘BioPower’-motor met turbo. In Nederland was er maar één sterkere motor, de 2.0 liter met 220 pk in plaats van 163. Maakt de motor uit bij deze uitvoering? Misschien wel. Persoonlijk zou ik ietsje grotere velgen wensen, maar verder mag ‘ie zo mee.

Kopen

Tenminste, je moet hem wel nog even kopen. Deze Saab 9-3 Cabrio uit de laatste helft van 2011 is dus één van de laatsten, ze werden nog gebouwd tot februari 2012. Deze geïmporteerde 9-3 moet daarom nog wel wat kosten, 27.950 euro om precies te zijn. Dat is veel geld, maar qua uitvoering en het feit dat je hier echt kijkt naar het einde van Saab maakt het wel een bijzonder ding. Zou jij het doen? Meld je dan zo snel mogelijk op Marktplaats.