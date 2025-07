De Vantage S is terug, met 680 pk

Voor het geval de gewone Vantage niet bruut genoeg is.

De Aston Martin Vantage heeft onlangs een stevige facelift gekregen. Deze bracht een nieuwe neus, een nieuw interieur en 155 pk extra. Daarmee komt het totaal uit op 665 pk. Wouter heeft er mee gereden en de conclusie van de rijtest was absoluut niet: deze auto komt vermogen tekort.

Toch presenteert Aston Martin nu de Vantage S, met meer vermogen. Deze versie was er voor de facelift niet, maar kennen we nog wel van de vorige generatie Vantage. De S heeft 680 pk, een plus van 15 pk. Je kunt je afvragen of dat nog veel toevoegt. Het koppel blijft ook gelijk, met 800 Nm.

Het vermogen is echter niet het enige verschil met de standaard Vantage. Zo is de gasrespons verbeterd en is het onderstel anders afgesteld. Ook zijn de versnellingsbaksteunen minder stijf gemaakt en is het achterste subframe nu direct op carrosserie gemonteerd. Allemaal subtiele aanpassingen die moeten zorgen voor een betere balans.

Hoe kun je de Vantage S herkennen? Je moet goed kijken (zeker als de foto’s aardedonker zijn), maar de S heeft een subtiele spoilerlip. Deze zorgt voor 44 kg extra downforce op topsnelheid. Aan de voorkant kun je de Vantage S herkennen aan twee vinnen die op de luchtinlaten in de motorkap geplaatst zijn. Maar je moet een heel scherp spottersoog hebben om deze verschillen waar te nemen.

De Vantage S zal – uiteraard – acte de presence geven op Goodwood later deze week. We hebben nog geen prijs, maar de auto is al wel te configureren. Leveringen starten in het vierde kwartaal.