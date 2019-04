Zo is angst voor bezette laadpalen verleden tijd

Gauw naar Nederland brengen dit!

Elektrisch rijden gaat er nog lang niet bij iedereen in. Naast het kostenplaatje is de angst om zonder stroom te staan ook voor velen een reden om nog niet over te stappen. Het Europese laadnetwerk is echter groeiende en zeker in Nederland kun je op bijzonder veel plekken terecht om je EV weer van stroom te voorzien.

Dan komt er ook een tweede angst in beeld. Je hebt een laadstation gevonden via het navigatiesysteem, maar wie zegt dat er al geen auto’s staan te laden bij het station? Google Maps komt met een handige oplossing in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

Bij geselecteerde laadpalen kan via de Google Maps app worden gezien of en hoeveel laadstations beschikbaar zijn. Zo weet je bijna zeker dat je er met je elektrische auto terecht kunt. Tenzij toevallig iemand precies hetzelfde van plan is, dan mag je gaan vechten wie de laadkabel krijgt.

Google geeft informatie over de laadpalen van Chargemaster, EVgo en SemaConnect weer. In een later stadium komt daar ook Chargepoint bij. De huidige database van Google Maps is inmiddels goed voor bijna 64.000 laadpalen. Naast informatie over de beschikbaarheid geeft Maps ook aan welke beschikbare aansluitingen er zijn en wat het laadvermogen is.