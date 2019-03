Dit is de zwaarste McLaren van het moment

Nee, mijn zus zit er niet in. Dat zou nooit passen, natuurlijk.

McLaren is een van de meest opmerkelijke merken uit de autowereld. Het was een merk dat enkel raceauto’s bouwde. Met name Formule 1 auto’s is iets waar ze erg goed in zijn. Wat dat betreft is het vreemd dat ze hun eerste straatauto de naam ‘F1’ meegeven. Na zeven zoons ga je je eerste dochter toch ook geen Vincent noemen?

Nog iets wat vreemd is aan McLaren: ze kunnen niet zo goed straatauto’s en raceauto’s tegelijkertijd bouwen. Voordat de McLaren F1 in productie ging, won McLaren kampioenschap na kampioenschap. Ten tijde van de productie moest het merk uit Woking Benneton en Williams voor laten gaan. Na de productiestop van de F1, scoorde McLaren ook weer in de Formule 1.

Op dit moment gaat het al jarenlang dramatisch met de Formule 1 racewagens. Dus ja, het gaat denderend met de personenwagen-divisie. Een van de bruutste auto’s van het Britse merk is de Senna. Mocht je te weinig geld en te veel geld over hebben voor een echte McLaren Senna, is deze LEGO-variant wellicht een optie. Het is een natuurgetrouwe kopie van de echte McLaren Senna. Het apparaat is opgebouwd uit 467.854 blokjes en weegt daardoor behoorlijk veel, maar liefst 1.700 kilogram.

De McLaren Senna van Lego heeft deuren die daadwerkelijk open gaan en een heus interieur. Er zit zelfs een startstop op die werkt! Het enige nadeel is dat er geen 4.0 V8 met dubbele turbo geactiveerd wordt, maar een bandje die het geluid afspeelt van de V8. Dat is net zoiets als een poster van Oostenrijk geven aan een lief, klein wit zwijntje dat graag bergen wil zien.

Mocht je onder de indruk zijn van de bestuurdersstoel en de velgen: die zijn origineel McLaren, de rest is Lego. Deze versie zal niet op de markt verschijnen voor consumenten, maar deze McLaren Senna van Lego staat wél op de planning.