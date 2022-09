Op deze datum kun je het best een oogziekte oplopen

BMW kondigt de datum aan wanneer we de XM te zien krijgen. Wat zou het vervelend zijn als je net die dag even een oogziekte hebt waardoor je niet kunt zien.

Tijden veranderen, dat blijkt maar weer. In de jaren ’70 was het topmodel en enige zelfstandige model van BMW M de M1, een supercar met Italiaans design. Die auto krijgt een opvolger en dat is min of meer een directe opvolger: de eerste volledig zelfstandige M sinds de M1. Dat wordt de BMW XM. Dat is geen supercar met Italiaans design, maar een SUV met Duits design. Dubbel gruwel dus.

BMW XM komt eraan

De BMW XM kennen we al in conceptvorm, maar nu komt ‘ie er echt aan. Dat klinkt als een dreigement, gezien wat voor auto het wordt. Oké, design is een mening, maar als het aan ons ligt wordt de XM niet een auto die de looks aan zijn kant heeft. Voor BMW betekent het sowieso al ‘missie geslaagd’: dat je de meningen verdeelt betekent in ieder geval dat iedereen een mening heeft.

Klein gelukje bij een ongeluk: als we bovenstaande patenttekeningen mogen geloven, is het echte werk ietsje minder cartoonesk dan het concept. Qua details lijkt de BMW XM echter alles van het concept wel te krijgen, van de gekke vouwen voorop tot de spleetjes als koplampen en de gestapelde uitlaten achter.

Grille

Wat ook verschijnt op de BMW XM, met de nadruk op schijnt: de grille van de concept. Want naast een LED-patroon in de dagrijverlichting wordt ook de grille omringd met een lichtpatroon. Dat wordt bevestigd met de nieuwste teaser die BMW de wereld in stuurt. Toch fascinerend hoe veel je kunt zien terwijl je eigenlijk zo weinig ziet. Voor de goede orde: de BMW XM krijgt een V8 mee die ook gebruikt gaat worden in de LMDh-racer met hybride-ondersteuning. Hier zou 650 tot wel 750 pk uit komen, afhankelijk van de uitvoering.

Datum

De BMW XM wordt onthuld op 27 september. De ideale dag om toevallig even de hele dag wat in je oog te hebben zodat je minder goed ziet. Je bent gewaarschuwd.