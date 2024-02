BMW CE 02, speelgoed of echte motor?

Geinige looks en licht en wendbaar EN elektrisch. Maar is het BMW Motorrad-waardig voor op straat?

Binnenkort ook in Nederland op straat te bewonderen. Maar deze week al in Portugal. Jonas Roossens van Maxxmoto nam hem alvast onder de loep voor een eerste indruk en kwam terug met een 5-tal notities na zijn eerste km’s door de Portugese hoofdstad.

De CE 02 is de derde poging van BMW om de Motorrad tak ook iets elektrischer te maken na de C Evolution en de nu ook nog leverbare BMW CE 04.

De CE 02 haakt in op de Super73 / fatbike trend die niet iedereen kan waarderen en deze elektrische motor komt dan ook in een 125cc/A1 uitvoering en in een 45km (brommer) uitvoering. In Portugal stond de A1 uitvoering klaar. Nu door naar de eerste indruk.

Excentrieke look maakt hebberig

Eén blik op de CE 02 volstaat om hem te willen (of juist niet!). Kijk dan naar die schattige volle wieltjes en z’n hippe kleurstelling. Hij connecteert vlot met je smartphone en is ideaal om druk verkeer te snel af te zijn op een legale manier. Bovendien is hij een stuk veiliger dan die kleine (illegale) stepjes en zit je op de 11kW uitvoeringen ook niet vast aan overvolle fietspaden.

Toegegeven, in de regen is het misschien minder interessant, maar terrasjes doen op een CE 02 klinkt toch helemaal top? En dat zonder het gebrom van een ouderwetse Dax of Vespa, wie kan daar nou tegen zijn?

Deze BMW is een BMX zonder het stunten

De BMW CE 02 is een apart geval. Door z’n looks, kleurtjes en en formaat wil je hem vergelijken met een Honda Monkey of Honda MSX, al lopen die op benzine. En bij de elektrische voertuigen kan je hem ook niet meteen onder de scooters plaatse. BMW spreekt zelf van een ‘Urban Cruiser met BMX-gevoel’, al moet je dat laatste met een korrel zout nemen.

De afmetingen en zithouding doen wel denken aan een oldschool BMX, maar het stunten? Dat wordt moeilijk met al dat batterijgewicht en een tractiecontrole. De looks van een deugniet, met het karakter van een brave muis dus. Maar check wel even in een winkelruit hoe jij er uit ziet op een CE 02. Je wilt er niet uitzien als een circusaap op een fietsje, want hij is wel echt kleiner dan een ‘normale motor’.

Elektrisch, maar snelladen is er niet bij

Met een actieradius van maximaal 95km en topsnelheid van 45km/u (in 4kW uitvoering) en 90km/u (in 11kW uitvoering) weet je dat deze tweewielers liefst in de stad blijven. Snelwegritten zijn niet aan de orde en dus volstaat het rijbereik voor de meesten. BMW koos daarom bewust om enkel aan het stopcontact op te laden, waar je meteen een paar uur zoet bent. Lees: deze tweewieler hang je ’s nachts aan de lade in je garage, want je wil niet sleuren met de batterij en snelladen is geen optie.

Praktisch genoeg?

De CE 02 vergelijken met een elektrische scooter is een gevecht tussen hart en hoofd. Enerzijds wil je de looks en X-factor van de kleine BMW, anderzijds wil je het gebruiksgemak van een scooter. Windbescherming op de CE 02? Zo goed als onbestaande. Opbergruimte? Nada. Plek voor de passagier. Uiterst beperkt. En als je dan weet dat zo’n scooter vaak de helft of minder moet kosten, dan maak je de keuze voor een CE 02 echt met je hart en niet met je hoofd.

Is dit niet teveel niche?

De BMW marketeers vertellen dat de CE 02 een urban cruiser is voor de jeugd. Daarbij vergeten ze wel even dat er dan dik 7.000 moet neergeteld moet worden voor de bromfiets en 8.000 voor de A1-motorfiets. Maar het is een BMW motorfiets en die hebben we nog niet vaak goedkoop gezien. We zien ook Opel Rocks Electric voor de middelbare scholen in Amsterdam en in het Gooi geparkeerd staan.

Dus voor sommigen is deze prijs klaarblijkelijk geen issue. Of je er jongeren mee uit hun warme/droge 45km auto mee krijgt is echter de vraag. In Nederland moet je het motorrijbewijs hebben alvorens je op de A1 versie mag stappen. Hier moet BMW het waarschijnlijk vooral van mensen hebben die nog ruimte hebben voor iets ‘erbij’. De vanafprijs van €7.250 voor de brommfiets en € 8.250 voor de motor is gevoelsmatig zo over the top, dat je het eerder van Apple zou verwachten. Toekomstig collectorsitem? Time will tell, al is er ook een goede kans dat het een heel zeldzaam ding zal blijven.

foto’s: Maxxmoto en BMW Motorrad