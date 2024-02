Dit zijn 10 schapen in wolfskleren op een rij

We gaan eens kijken naar een aantal heerlijk dik aangeklede auto’s die niet zo heel erg snel zijn. Echte schapen in wolfskleren, dus.

Bij Autoblog geven we je altijd het heetste autonieuws vers van de pers, helemaal gratis. De autowereld zit bomvol noviteiten en stommiteiten. Soms glipt er onbedoeld toch een nieuwtje ongemerkt voorbij. Dat was in dit geval met de Toyota GR Yaris RS. Mochten jullie deze versie niet kennen: niet getreurd, het is een model specifiek voor de Japanse markt.

Het is wel een heel erg bijzondere auto. Zoals jullie vast weten zijn er enorm veel verschillende uitvoeringen van de GR Yaris, zoals dat vaak het geval is met Japanse sportieve auto’s. Het bijzondere aan de GR Yaris RS is dat het niet is wat je denkt. Afgaande van de naam zou je kunnen denken dat het een extra pure uitvoering is van de al erg leuke GR Yaris, maar niets is minder waar.

Het is een aparte combinatie van het driedeurs koetswerk van de GR Yaris, maar dan met een atmosferische 1.5 motor (een viercilinder nota bene), voorwielaandrijving en een automaat! Dat klinkt als een echte schaap in wolfskleren en dat is deze Toyota dan ook. Daarover gingen we op de redactie eens even verder mijmeren hoeveel varianten we daarvan konden bedenken.

En wat blijkt, het zijn er best een hoop! Daarom hebben we nu tienmaal een schaap in wolfskleren voor je. Uiteraard is dit een greep uit de automotive geschiedenis, er zijn ongetwijfeld nog 10 meer die perfect in het overzicht passen. Uiteraard ben je altijd welkom in de comments om aan te vullen.

Alpina D3 Bi-Turbo Coupé (E92)

2009 – 2013

Ooit was er een tijd dat een diesel gezien werd als een schone brandstof. Hoe de tijden zijn veranderd! In Duitsland waren er voor bedrijven die extra schoon bezig waren diverse subsidies c.q. incentives. Bij Alpina – dat eerder al een keek naar een goedkoper model – resulteerde dat in de Alpina D3, de dieselversie van de B3. Tegenwoordig is de D3 S er nog altijd en is deze bijna net zo snel als de benzineversie, maar dat is bij de E92 nog niet het geval.

De D3 Bi-Turbo ziet er exact hetzelfde uit als de B3 Bi-Turbo. In plaats van een 360 of 400 pk sterke zes-in-lijn ligt er een eenvoudigere 2.0 viercilinder biturbo onder de kap. Deze levert, ahum, 213 pk! Nu zijn deze blokken best potent (je haalt er met een chipje zo 260 pk uit), maar onwillekeurig verwacht je iets meer van een echte Alpina. Er is ook een leuke verrassing, want ze zijn behoorlijk betaalbaar en bijzonder zuinig. Vandaar die subsidie, natuurlijk.

Porsche 911 Carrera S Aerokit (997)

2005-2008

Porsche heeft vaker Aerokits gedaan. Of andereuitvoeringen die van 911’s schapen in wolfskleren maakten. Sterker nog, iedereen herinnert zich de Turbo-look 911’s uit de jaren ’80. Met de brede heupen. Maar er zijn ook Aerokits. Tegenwoordig is dat een Sport Design pakket, maar dan met een extra vleugel. Bij de 997 zag je auto eruit als een GT3! Dezelfde spoiler en bumpersets.

Er was wel een verschil: de GT3 heeft centrale uitlaten, de Carrera-modellen hebben deze links en rechts. Je komt bijna op het punt door te zeggen dat de Carrera S met Aerokit er nog sneller uitziet, dankzij vier hele uitlaten.

Alfa Romeo Brera S 2.2 (939D)

2006 – 2008

Nu is de Alfa Romeo Brera altijd al een auto geweest die er sneller uitzag dan dat deze was. Het begon ooit als een concept met V8 en achterwielaandrijving, maar werd uiteindelijk een voor/vierwielaangedreven auto die je zelfs met een viercilinder dieseltje kon krijgen. De Brera S was het topmodel, die door Prodrive onder handen werd genomen. Die monteerden een Bilstein dempers, Eibach veren, speciale wielen (die @dutchdriftking nu ook heeft) en nog wat kleine aanpassingen. Een hele bijzondere was dat de V6 werd ontdaan van de standaard vierwielaandrijving. Het transformeerde de auto. Maar er was dus een addertje onder het gras, want je kon ‘m ook met de lethargische 2.2 viercilinder bestellen. Eh?

Mercedes-Benz C30 CDI AMG

2001-2005

Maar deze Mercedes-Benz C-Klasse is toch een echte AMG? En supersnel voor een diesel destijds? Ja en ja! Dit waren hele toffe auto’s en zijn het nog steeds. In absolute termen is dit natuurlijk een wolf in schaapskleren. Iedereen ziet een oude C-klasse, maar met 540 Nm kun je best verassen op de Autobahn.

Het probleem was alleen dat er ook genoeg autokenners en Benz-fans zijn die een AMG spotten. Want de C30 CDI zag er exact hetzelfde uit als een C32 AMG. Dezelfde bodykit, ook verlaagd en dezelfde remmen. Maar ondanks het surplus aan koppel is 231 pk bij lange na geen 354 pk, wat de C32 AMG leverde.

Subaru Impreza Sport / SRX / RS

1996 – 2000

De Subaru Impreza GT Turbo en WRX waren ultieme pretletters voor pk-fetisjisten op een budget. Niet alleen kreeg je veel power, maar reden ze uit de kunst. Ondanks de lage prijs (minder dan 50.000 gulden destijds!) waren er klanten die wel de looks wilden, maar een nog lagere prijs. In Japan had je de Impreza SRX, in de VS de Impreza RS en in Europa de Impreza Sport.

Het idee achter al die auto’s was identiek. Dus de heftige uitdossing van de GT Turbo, maar dan met de standaard 2.0 boxer met zo’n 125 pk, de Impreza RS had dan nog de 2.5 uit de Legacy met 165 pk om de eer te redden. Desalniettemin zagen deze Impreza’s er vele malen sneller uit dan dat ze waren.

Dodge Challenger Shakedown R/T Scat Pack Widebody

2022

Hier kunnen we bijna niet spreken van een schaap in wolfskleren. Er zit immers een enorme V8 in het vooronder. Sterker nog, de achtcilinder heeft een grotere cilinderinhoud dan de Hellcat! Het is echter geen Hellcat. Het is niet eens een SRT-8. Nee, het is slechts de R/T. De motor is wel afkomstig van de SRT en meet 6.4 liter. Waarom staat ‘ie dan toch in het overzicht?

Nou, deze Dodge ziet er veel sneller uit dan een reguliere Hellcat! De auto is namelijk voorzien van de widebody. Ook ‘is ie voorzien van het Scat Pack, waardoor je de motor ziet bewegen boven de motorkap. En ja, hij heet ook nog eens Shakedown, waardoor je verwacht dat dit toch een snellere variant is. Dat is het niet. Het is een heerlijke muscle car volgens het ouderwetse recept, maar hij ziet er veel sneller uit dan dat ‘ie is.

Lotus Esprit GT3

1996 – 1998

Vroege Lotus Esprits hebben een viercilinder, de latere modellen een V8. Dat weten we allemaal toch? In de jaren ’90 was Lotus echter nog niet helemaal klaar met zijn viercilinder motor. Van alle viercilinders is het een van de tofste ooit gemaakt. Ze klinken fenomenaal en reden geweldig. Sterker nog, de échte kenner weet dat deze laatste Esprits met viercilinder de beste handling hadden.

De ‘GT3’ was een naam die Lotus gebruikte en Porsche latere leende zonder toestemming te vragen of voor te betalen. Maar ze waren bij Porsche wel boos toen Aston Martin hun sportieve vlaggenchip de GT3 noemden (waardoor dat de GT12 werd). Qua uiterlijk zag de GT3 met de hefitge bumpers, skirts en optionele spoiler er net zo indrukwekkend uit als de V8.

Seat Ibiza Reference Sport & Sportrider

2007 – 2008

Bij Seat heb je diverse leuke modellen. De ‘Sport’ is niet verkeer en de FR is zelfs leuk. Het zijn echter geen Cupra’s. Na de facelift van deze generatie Ibiza kregen ALLE modellen de body van de Cupra, dus met de enorme voorbumper. Ja, ook de driecilinders. De Ibiza Reference Sport en de Sportrider zagen er sportiever uit met hun mooie wielen. Maar onderhuids waren het gewoon normale Ibiza’s. De Reference Sport had 75 pk en de extreem sportieve Sportrider zelfs 100 pk!

Honda Civic Sport & Civic Si Factory Sport Performance Package

2004 – 2006

Japanners hebben wel vaker uitvoeringen met de uitdossing van een snelle versie, maar dan met de eenvoudige motor. Dat is hier natuurlijk niet anders. In Europa was er natuurlijk de Honda Civic Type-R, een van de meest voordelige auto’s met 200 pk. Dat waren toen enorm snelle auto’s. Je kon bij de dealer ook de Civic Sport bestellen, zelfs met een 1.4 met slechts 90 pk. Deze kregen dan alsnog de heftige bodykit van de Type-R. Alleen de iets kleinere wielen en ietwat afwijkende uitlaat verraadde dat je niet de dikste had gekocht.

In de VS was er geen Type-R. Daar moesten ze het doen met de lauwwarme Civic Si, met een 2.0 motor met 160 pk. Dat was op zich ook best een aardige Honda, zij het wat minder exotisch dan de Type-R die hier in Nederland wel leverbaar was. Je kon af-fabriek ook een extra heftig uitziende variant bestellen onder de noemer Civic Si Factory Sport Performance Package. Ondanks de zeer heftige looks, waren deze dikke Si’s aanzienlijk trager dan de Type-R.

Audi A4 DTM quattro (8E)

2005

Een sportsedan met 220 pk kun je niet snel een schaap in wolfskleren noemen en toch valt deze A4 DTM eronder. Het is een zeldzame variant gemaakt door quattro GmbH, die later ook de RS4 ontwikkelden. De A4 DTM was er speciaal om een overwinning van Audi in het DTM te vieren. Heel erg cool.

Met een carbon spoilerlip, diffusor, diepe voorbumper en achterbumper met ‘lucht’-uitlaat, zag de A4 DTM er gevaarlijk uit. Een stuk dikker dan de reguliere S4. Die auto kun je bijna kenmerken als een sleeper, want die kreeg een 4.2 V8 met 344 pk, alleen zag je dat er nauwelijks aan af. Deze A4 DTM was het tegenovergestelde. Later zijn er – op sommige markten – een S4 DTM geleverd. Die zijn extreem zeldzaam.

Porsche 718 Boxster Spyder (982)

2021-2024

Het is een van de tofste moderne sportwagens, de Boxster Spyder. Een heel erg pure Porsche. De 982-generatie had de 4.0 zescilinder met 420 pk, een episch smakelijke combinatie van geluid, vermogen, koppel en directe gaspedaalrespons. In China bleek die motor een heikel punt te zijn met de enorm zware belastingen. Daarom kreeg de Chinese versie van de Boxster Spyder een 2.0 viercilinder boxer uit het standaardmodel!

Dus ondanks dat je een échte Spyder hebt, zal een normale Boxster S vele malen sneller zijn. Natuurlijk, 300 pk en 380 Nm is niet verkeerd, maar je verwacht uiteraard veel meer. Helemaal opmerkelijk: dankzij de minder gunstige aerodynamische eigenschappen, is de Boxster Spyder qua topsnelheid 5 km/u trager dan de standaard 718 Boxster. Met recht een schaap in wolfskleren.

BMW 320Si (E90)

2006

En we hebben nóg een 3 Serie en nota bene weer een E90!. Dit moet wel de sloomste homologatiespecial aller tijden zijn. Net als de Audi A4 DTM is er een link met de motorsport. Het grappige is, de link is veel directer dan bij de Audi. De moor uit de 320Si is namelijk in basis identiek aan die van de 320Si touringcars. Hoe cool is dat? Je kreeg ook meer vermogen dan een standaard BMW 320i, waarop de auto gebaseerd was.

Standaard kreeg je ook het M Performance pakket met 18 inch BBS-wielen. Heel erg cool. Naast het feit dat de motor notoir onbetrouwbaar was, leverde die in perfecte toestand slechts 173 pk. Dus ja, een standaard 325i was sneller en een gechipte 325d liet ‘m alle hoeken van de Autobahn zien.

Tot zover onze spreekbeurt, uiteraard is de categorie wolf in schaapskleren voor binnenkort gereserveerd!