Lewis Hamilton doet zichzelf een peperduur optrekje cadeau

Het is precies het soort huis wat je denkt dat het is.

Het is voor sommigen het ideaalbeeld: een simpele woning met een mooie veranda, uitzicht op het strand en het liefst op een mooie afgelegen plek, zoals Vlieland. Lekker rustig, lekker sereen en ideaal voor mensen die er genoeg geld voor hebben. Lewis Hamilton zit in zo’n situatie, al is zijn idee van een droomhuis precies het tegenovergestelde van de zojuist geschetste situatie. De Brit heeft een condo gekocht in hartje New York City, voor als hij geen GP’s aan het winnen is.

Dat het salaris van een F1-coureur geen kattenpis is, dat weten we. Lewis heeft meer dan een jaarsalaris besteed aan het huis. Dan denk je gelijk aan zoiets als dit, en terecht. Volgens The Wall Street Journal heeft het penthouse van Hamilton zo’n 40 miljoen dollars gekocht. Ouch!

Het zou gaan om dit appartementencomplex in Tribeca, Manhattan. Gebouwd in 2018 en dus wordt Lewis de eerste bewoner van één van de luxe appartementen. Aan de rivier, zodat je toch nog een beetje die strandscène voelt. Net zoals het eerder gelinkte huis stikt het van de voorzieningen, waaronder tennisbanen, fitnesscentra en allerlei andere dingen waar je thuis een abonnement op moet nemen. Volgens de advertentie is het de perfecte mix tussen modern en klassiek. Zoals eigenlijk elke makelaar wil dat je het ervaart.

We zouden liegen als we zeggen dat Hamilton per direct stopt met F1 om voor altijd te loungen in zijn nieuwe stekje, want hij gaat gewoon door met racen en hij zit al in dikke tijdnood. Bovendien, zoals er op Twitter al aangegeven wordt: als hij vanaf zijn nieuwe balkon een steen gooit, kan hij bij één van zijn andere Manhattanse appartementen de ramen ingooien.