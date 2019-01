Zoveel auto’s verkocht Volkswagen in 2018

De hele wereld wordt geserveerd. Dat resulteert in flinke cijfers.

Qua cijfers valt er deze week een hoop te melden. Elk automerk presenteert tijdig haar verkopen over het afgelopen jaar. Bizarre nummers hebben we nog niet écht gezien. Ja, 255.000 Porsches is veel, maar met de enorm populaire Macan, Cayenne en Panamera is Porsche geen ‘exclusief supercarmerk’ meer. En daarover gesproken: 4.800 McLarens is ook een grote stap voor de Britse supercarbouwers, maar valt weer in het niet bij zowel Porsche als SEAT, laatstgenoemde wist (op relatief kleine schaal, want niet wereldwijd) bijna 520.000 auto’s op hun naam te zetten. Grote getallen, maar de moeder der, eh, alles komt even vertellen hoe het moet.

Volkswagen verkocht wereldwijd in 2018 namelijk 6.244.900 auto’s. Ook hier is er daardoor sprake van een record, maar met de hakken over de sloot. Vergeleken met 2017 (6.230.300 auto’s) een toename van ‘slechts’ 0,2%. Daar er in Zuid-Amerika 13% meer is verkocht, gaat het om kleine aantallen (474.000 auto’s in 2018 vs 419.200 in 2017). Het grootste verlies word geleden in Azië (met name China), waar de 1,7 rode procenten een afname van 3.342.800 naar 3.285.600 auto’s betekent. Bijna het dubbele wat ze in Zuid-Amerika winnen, word verloren in Azië. De grootste percentuele domper valt in Noord-Amerika, daar moet VW 3 procent inleveren. Had ‘VW’ ze maar niet moeten uitschelden.

Voor VW heeft het succes (nog) niet te maken met elektrospul. De e-Golf ging zo’n 50.000 keer over de toonbank, maar door de beperkte range is het nog geen klapper. Het zijn voornamelijk de SUV’s waar VW winst boekte: er werden zo’n 38 procent meer SUV’s verkocht dan vorig jaar. Met name de hippe T-Roc beleeft een goed debuutjaar, maar ook de Tiguan blijft populair. Met de introductie van de T-Cross is de kans groot dat steeds meer mensen een VW-SUV kunnen betalen. Momenteel is een vijfde van de verkochte Volkswagens een SUV/crossover.

VW staat op het punt om hun portfolio enorm uit te breiden met volledig elektrische modellen en nog meer SUV’s. Wat dat betreft was 2018 een bufferjaar: in 2019 gaan we weer dikke records zien. Tenminste, zo hoopt het Duitse merk.