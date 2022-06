Koop de mooiste Porsche Carrera GT ter wereld

Een Porsche Carrera GT, uitgevoerd in een van de mooiste kleuren van Ferrari. Wat wil je nog meer?

Als we het hebben over droomauto’s van de afgelopen twintig jaar, dan staat de Carrera GT bij veel mensen heel hoog op het lijstje. Een atmosferische V10, een tijdloos design en een reputatie als een auto waar niet mee te spotten valt: alle ingrediënten voor een legendarische supercar zijn aanwezig.

Het is wel zo dat een groot deel van de Carrera GT’s hetzelfde zijn uitgevoerd. Ze zijn bijna allemaal GT Silver, Seal Grey of Basalt Black, met dezelfde velgen. Als je de behoefte hebt om uniek te zijn gaat dat dus lastig worden. Of je moet toevallig een exemplaar met een custom kleur hebben. Maar ja, zie die maar eens te vinden.

De eigenaar van deze specificieke Carrera GT deed niet moeilijk. Hij besloot gewoon zijn zwarte Carrera GT over te laten spuiten. Onder Porsche-puristen is dit natuurlijk een doodzonde, maar eerlijk is eerlijk: het resultaat is bijzonder smakelijk.

De eigenaar koos ervoor om zijn Carrera GT te laten matchen met zijn LaFerrari. Gelukkig was de LaFerrari in kwestie uitgevoerd in een bijzonder fraaie kleur uit het palet van Ferrari, namelijk Rosso Fuoco.

Zodoende is er nu een Carrera GT die is uitgevoerd in Rosso Fuoco. De auto is niet alleen overgespoten, maar ook compleet opgeknapt. Daarvoor is de Carrare GT tot op de monocoque gestript. Deze auto is dus weer helemaal fabrieksnieuw. Alles bij elkaar heeft dit geintje een bedrag met vijf nullen gekost.

Het betreft een Amerikaanse uitvoering, die te koop wordt aangeboden via duPont Registry. Wat je kwijt bent voor de mooiste Porsche Carrera GT ter wereld kunnen we jullie helaas niet vertellen. De prijs is namelijk op aanvraag.