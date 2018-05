Lewis Hamilton gooit schaduw op Max Verstappen

Tevens denkt de Brit niet dat er voor Ricciardo plaats is bij Mercedes.

And the hits keep on coming voor onze Max. Ron Dennis, zelf ook niet vies van een mindgame of twee, omschreef de F1 paddock ooit als een pirañha club. En inderdaad, en masse duiken de pirañhas dezer dagen op de verwonde haai die Max Verstappen heet. Nou weet ik niet of pirañhas en haaien ergens op de wereld daadwerkelijk dezelfde habitat delen, maar je begrijpt wat ik bedoel. Max is dankzij zijn snelheid en leeftijd nu al een gevaarlijke gast voor de ‘gevestigde orde’ en nu de Nederlander het moeilijk heeft, lijken enkele potentiële concurrenten hun kans schoon te zien de Nederlander vast een tikkie te geven. Wie weet wanneer het nog van pas komt in een mentale oorlog de komende jaren.

De laatste die zijn naam toevoegt aan de plethora aan has-beens die de dolk in Max’ ego nog even een keer naar links en naar rechts draaien heet Lewis Hamilton. De Brit werd eigenlijk alleen maar door de BBC gevraagd waar hij verwacht dat Ricciardo volgend jaar rijdt, maar besloot even ‘dieper’ in te gaan op de materie. Mercedes is volgens hem geen echte optie, daar teambaas Toto Wolff onlangs aangaf dat de driepuntige ster in principe niet verder kijkt dan de coureurs binnen de eigen gelederen. In de praktijk wil dat zeggen dat als een van de twee huidige coureurs (gedwongen) vertrekt, Ocon de logische vervanger is. Nu er toch schaduw geworpen wordt: dat verklaart waarschijnlijk ook waarom de Fransman ruim baan maakte voor Hamilton in de race van gisteren.

Bij Ferrari ziet Hamilton Kimi nog wel even doorgaan. De Finse veteraan heeft er dit jaar de snelheid redelijk goed inzitten, de relaties met Vettel en het team zijn klaarblijkelijk goed, dus waarom niet? Vandaag dook er een interessant gerucht op dat Kimi al met Toyota zou hebben gesproken om weer rally’s te gaan rijden in 2019, maar dat werd al snel ontkent door de Japanners.

Dus is de logische optie die overblijft voor RIC een langer verblijf bij Red Bull, aldus Hamilton. Dat is volgens hem ook best aantrekkelijk, omdat Daniel bij RBR volgens de viervoudig kampioen de facto de eerste rijder van het team is.

[Ricciardo] is pretty much the lead driver in that team so it’s not a bad place to be. If at some stage Red Bull get an engine [red: een betere motor], they are going to be even closer to us. They could win many more races and he just has to keep his head down and keep doing what he’s doing and he should have his options ready.

Shots fired.