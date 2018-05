Tesla ruimt Duitse productie-bottleneck uit de weg

Jawel, nog meer goed nieuws over Tesla!

In de week dat autoblog een EV-bonanza organiseert, lijkt de productie van de Tesla Model 3 eindelijk op gang te komen. Toeval, of zitten we opeens bij de Illuminati? Ik zal het vanmiddag eens vragen aan ons lichtend voorbeeld @autoblogger. Hoe dan ook zal diens evenknie bij Tesla in zijn nopjes zijn, want zijn productieknaller loopt eindelijk in respectabele aantallen van de lopende band af. Vorige week jubelde de Amerikaanse fabrikant dat er 500 units op één dag gebouwd zijn. Een snelle rekensom leert dat dit aantal nog altijd onder het doel van 5.000 auto’s per week zit dat volgende maand gehaald moet worden, maar meer beterschap is onderweg. Of liever gezegd, het is zelfs al gearriveerd, volgens Reuters!

Naar verluidt heeft Musk namelijk een hele productielijn van accu’s voor de Model 3 naar Amerika overgevlogen vanuit het pittoreske Duitsland. De productielijn komt van Grohmann Automation, dat in 2016 werd overgenomen door de Amerikanen. Het importeren van de accu’s naar ‘Murica zou echter geregeld voor problemen zorgen en één van de redenen zijn dat de productie van de Model 3 tot op heden niet op het gewenste niveau is gekomen. Zodoende heeft Tesla nu besloten de hele productie maar naar Amerika te halen via vliegtransport. Een dergelijke kostbare en risicovolle onderneming is kennelijk hoogst ongebruikelijk in de autowereld, maar volgens Musk kan de move zorgen voor een quantum leap in de productieaantallen.

Desalniettemin is het doel van 5.000 Model 3’s per maand bouwen níet afhankelijk van de Duitse tech in eigen land, aldus Musk. Ook onafhankelijk hiervan moet dit doel via andere maatregelen bereikt kunnen worden. Sowieso is de Duitse productielijn nog niet up and running, een paar Germaanse techneuten werken er nu aan om dit voor elkaar te krijgen. De robots moeten ingesteld worden op minuscule verschillen in de kwaliteit van grondstoffen en bijvoorbeeld de luchtvochtigheid om de kwaliteit van het eindproduct te garanderen. Dit proces heeft Tesla bij andere bots tot op heden ook al meer tijd gekost dan verwacht werd. Maar goed, kosten noch moeite worden dus gespaard om Tesla een kans te geven daadwerkelijk winstgevend te zijn aan het eind van dit jaar. We zijn alvast benieuwd.