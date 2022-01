Formule 1: Onze prognose voor 2022

Wie kan het beste overweg met de zware jongens van 2022 en wordt dit jaar de koning van de F1?

Het fijne gevoel van het F1 seizoen van 2021 biedt ons nog steeds enige warmte. Doch traditioneel, werpen we ook deze januari alvast weer een blik in onze glazen F1 bol. We moeten je natuurlijk even vertellen wat er dit jaar in de F1 gaat gebeuren. Nu de rechten naar ViaPlay zijn gegaan en reclames de races gaan domineren, heb je immers wellicht geen zin meer op te kijken. Geen nood, want om dan toch gewoon te weten hoe het een en ander zich zal ontvouwen, kan je gewoon bij ons terecht. Sterker nog, na het lezen van dit bericht, hoef je eigenlijk überhaupt niet meer te kijken.

De eindafrekening van vorig jaar: kampioen verkeerd ingeschat

Dat laatste is natuurlijk een gebbetje, want onbegrijpelijk genoeg, zitten we er helaas wel eens naast. Uiteraard houden we ons ook dit jaar weer glashard te spiegel voor. Wat hadden we vorig jaar al goed in de smiezen op dit punt van het jaar en wat hadden we juist helemaal verkeerd ingeschat?

Ten eerste durfden we er ons hand voor in het vuur te steken dat Hamilton en Mercedes gewoon weer kampioen zouden worden. Dat leek logisch, gezien het uitstel van grote regelwijzigingen en de dominatie van de tandem in 2020. Het liep echter nét een beetje anders, al scheelde het uiteindelijk niet veel. Mercedes werd weliswaar kampioen bij de constructeurs, maar onze held MV33 wist er op de nipper de titel uit te slepen in gevecht met Hamilton. Soms is het niet erg om geen gelijk te krijgen.

De kracht van Red Bull, betekende meteen ook dat onze tweede voorspelling niet uitkwam. Dat was namelijk dat de strijd achter Mercedes op P2 heel spannend zou zijn. McLaren en Ferrari bleken weliswaar aan elkaar gewaagd, maar streden om plek drie op duidelijke afstand van Red Bull. Van Alpine en Aston Martin hadden we ondertussen meer verwacht, maar zij konden slechts incidenteel die verwachtingen waarmaken.

De eindafrekening van vorig jaar: Yuki en de Hulk

Ook de voorspelling dat Yuki Tsunoda eindelijk het ‘beloftevolle Japanner in de F1 syndroom’ kon breken, bleek onjuist te zijn. Sterker nog tot op heden voldoet Yuki exact aan het prototype voor het ‘beloftevolle Japanner in de F1 syndroom’. Af en toe flitsen van snelheid, maar over het algemeen teleurstellende resultaten en veel crashes. Takuma Sato en Kamui Kobayashi lijken een waardig opvolger te hebben. Geheel in stijl was de laatste race van Tsunoda zijn beste race en opeens weer zo’n lichtpuntje waarvan je denkt ‘huh, maar hij kán het dus wel…soms’. Volgend jaar krijgt Yuki nog een kans. Die zal hij dan moeten pakken.

Tenslotte dachten we nog dat Nico Hülkenberg wellicht nog in actie zou komen voor Haas F1, als Mazepin uit de band zou schieten. Doch hoewel Nikita een moeizaam jaar beleefde, bleef het buiten het circuit bij een weinig spectaculair akkefietje in een nachtclub in Austin. Nikita miste alleen de laatste race van het jaar, maar had toen al de kwalificatie gereden. Dus zelfs áls de Hulk toen nog een optie was geweest (dat was ‘ie niet want Fittipaldi was de aangewezen man om Nikita te vervangen), had het feest niet doorgegaan voor de Duitser. Zijn loopbaan als coureur in de top van de sport lijkt er inmiddels op te zitten.

De eindafrekening van vorig jaar: de succesverhalen

Voor wat betreft de krachtsverhoudingen tussen Max en Checo hadden we het gelukkig wel bij het rechte eind. We vermoedden al dat SP11 slechts af en toe in de buurt kon komen van MV33 en het maar mondjesmaat beter zou doen dan Albon en Gasly. Van de verwachting dat Vettel sportieve revanche zou nemen bij Aston Martin kunnen we zeggen dat het redelijk is uitgekomen. De prestaties van het team in zijn geheel hielden niet over. Maar VET versloeg wel STR in de kwalificaties en in de races en pakte twee podia, hoewel eentje ervan weer werd afgepakt.

Onze waarzegster had ook goed voorspeld dat Haas F1 het stokje van Williams over zou nemen, als het absolute kneuzenteam van de grid. Dat bleek te kloppen, want de Hazen gingen het hele jaar als slakken. Schumacher wist de auto twee keer met kunst-en-vliegwerk Q2 in te tillen. Maar dat waren dan ook meteen de highlights van het jaar. Als enige team dit seizoen bleef Haas F1 puntloos. Er was duidelijk niks gedaan aan de auto van 2020. Behalve dan er een vloer onderzetten die aan de reglementen voor 2021 voldeed. Naar verluidt werd alle energie gericht op komend seizoen.

De laatste goede voorspelling betrof Bottas. Deze geweldige vent reed inderdaad zijn laatste seizoen bij Mercedes. Hij wordt nu vervangen door Russell. We hadden de Fin alleen twee overwinningen gegeven en een tweede plek in het WK. Het werd één overwinning en de derde plek in het WK. Daarnaast vermoedden we dat hij af zou buigen richting het WRC, maar het werd een plekje bij Alfa Romeo.

Hamilton de kampioen van 2022!

Goed, met dat uit de weg, is het nu tijd voor onze voorspellingen voor 2022. Dit keer hebben we onze nieuwe redactie-octopus Toto ingezet om alles op te baseren. Natuurlijk moeten we beginnen met wie er kampioen wordt. Daar kunnen we kort over zijn: het worden natuurlijk Hamilton en Mercedes! Sinds vandaag weten we immers vrijwel zeker dat Hamilton gewoon doorgaat als F1 coureur. Daarnaast wisten we al dat Mercedes reeds veel energie heeft gestoken in de bolide voor 2022.

Nog één keer konden ze daar een onheumige bak geld en resources tegenaan gooien, voordat het budget cap in werking treedt. De dominantie in 2020 was zó groot, dat men waarschijnlijk stiekem ook gehoopt heeft dat deze in 2021 genoeg zou zijn om ‘het uit te zingen’. Dat was dus niet zo. Maar dat betekent dat het team er alleen maar extra op gebrand zal zijn om volgend jaar de dominantie te herstellen.

We zien a priori gewoon geen reden waarom een ander team beter voor de dag kan komen. Dat wil zeggen, gezien de nieuwe regels kan er natuurlijk van alles gebeuren. Maar in principe heeft Mercedes de afgelopen jaren laten zien het beste team te zijn. Hoewel het afscheid van James Allison wellicht gevoeld gaat worden, is de rest van het team intact gebleven. Ergo: als je iemand als favoriet moet betitelen is het Das Haus. Russell zal af en toe een bedreiging vormen voor Hamilton en zijn eerste race(s) winnen. Maar we zien hem de oude rot nog niet direct verslaan over het hele jaar. Zo pakt Hamilton dus alsnog zijn achtste.

De auto’s zitten minder dicht bij elkaar dan gehoopt, inhalen blijft moeilijker dan gehoopt

Liberty Media honcho Stefano Domenicali denkt dat de auto’s volgend jaar een stuk dichter bij elkaar zitten. Daarbij zou inhalen een stuk makkelijker moeten worden. We vermoeden dat in beide gevallen de realiteit weerbarstiger zal zijn. Sommige teams zullen altijd een weg vinden een stuk sneller te zijn dan andere teams. Kijk maar naar de F2 en de F3. Daar zijn alle auto’s ‘hetzelfde’, maar moet je al jaren in een ART of Prema zitten om kampioen te worden.

In de F1 zal het niet anders zijn. Zeker niet omdat de auto’s in de F1 nog altijd niet ‘hetzelfde’ zullen zijn. Om het even concreet te maken: wellicht zal het veld iets dichter bij elkaar zitten waardoor alle teams een keer puntjes kunnen scoren. Maar we verwachten niet de ene race een podium met een McLaren, Ferrari en Haas erop en de volgende race een podium met een Alpine, Alfa en Aston Martin erop. Er zal gewoon weer een rangorde zijn die zich gedurende het seizoen verder uitkristalliseert.

Hoewel inhalen in theorie minder lastig zou moeten zijn doordat er minder vuile lucht van de auto’s afkomt en een hoger percentage van de downforce van de vloer afkomt, verwachten we ook niet dat inhalen opeens een eitje wordt. We hebben daar geen goed onderbouwde reden voor. Noem het een gevoel.

Ferrari grootste bedreiging voor Mercedes

Jazeker, we denken dat Ferrari de grootste bedreiging wordt voor Mercedes. De Italianen hebben in 2007 hun laatste titel gepakt in het rijders kampioenschap. Dat is dit jaar potverdikke vijftien jaar geleden. Omdat er volgend jaar nieuwe regels zijn, krijgt Ferrari de eerste realistische kans om weer eens te gaan winnen sinds hun motor als illegaal werd bestempeld in 2019. Bij de Scuderia heeft men er naar verluidt dan ook alles aan gedaan om in 2022 goed voor de dag te komen. Teambaas Binotto heeft zelfs openlijk toegegeven dat de renstal bereid was daarvoor de resultaten in 2021 gedeeltelijk op te offeren.

Desalniettemin waren er in 2021 al wat lichtpuntjes op te merken voor team rood. De twee coureurs hebben beiden hun eigen kwaliteiten en opereren op een hoog niveau. De nieuwe motor bleek een vooruitgang en zal kennelijk volgend jaar nog beter voor de dag komen. Bij de races in Monaco en Hongarije bleek het chassis ook eindelijk weer een stukje beter voor elkaar te zijn. Als het nou even allemaal bij elkaar komt, kan Ferrari eindelijk weer eens echt meedoen om de knikkers.

McLaren strijdt met Red Bull om P3

Het is niet leuk om te zeggen. Doch we vermoeden dat Red Bull volgend jaar wat minder goed voor de dag komt. De titelstrijd van afgelopen jaar heeft alles van het team gevraagd. Het was net genoeg om Max naar de titel te loodsen, maar zal zijn weerslag hebben op komend seizoen. Het vertrek van Honda mag dan ‘alleen een vertrek in naam’ zijn, maar de F1 gaat om de kleine nuances. Red Bull is nu toch nét geen fabrieksteam meer. Die naam en de eer van het miljardenbedrijf staat niet meer op de staart. Voor een deel zijn prestaties ook het gevolg van pure wilskracht en die valt nu voor een deel weg.

McLaren daarentegen zien we in deze nieuwe formule met zware auto’s juist goed voor de dag komen. Qua gewicht zijn de auto’s volgend jaar zwaarder dan IndyCars. Hoewel het een totaal andere auto is, kan het team in grote lijnen misschien wel wat van wat ze in Amerika hebben geleerd de afgelopen jaren toepassen op hun nieuwe F1 bolide.

Verstappen beleeft een ‘Senna 1993’ jaar

Verstappen zal door de mindere vorm van Red Bull een frustrerend jaar met de nummer 1 op de neus beleven. Door zijn pure klasse, sleept Max echter alsnog een handjevol zeges uit het vuur, zoals Senna dat deed met de McLaren van 1993. Perez zal ten opzichte van onze held wat beter voor de dag komen dan vorig jaar. Maar, Checo zal nog altijd in de schaduw van Max staan. De Mexicaan wint echter wel zijn derde Grand Prix, bij de race in Canada.

Alpine en Aston Martin stellen andermaal teleur

We geloven niet meer in Alpine. Het team wordt elk jaar vijfde. Dit jaar worden ze wellicht zesde. Ook Fernando ‘El Plan’ Alonso verandert daar niks aan. De man is absoluut een epische coureur, maar wellicht zijn enige zwakte is het ontwikkelen van een snelle auto. De wenkbrauw raakt gefrustreerd als hij zich realiseert dat de droom die hij heeft om alsnog een derde keer kampioen te worden niet uit zal komen. Zodoende kondigt hij halverwege het seizoen zijn pensioen of overgang naar Red Bull aan.

Aston Martin ontpopt zich tot het nieuwe BAR. Veel geld, veel resources, maar de verkeerde keuzes qua personeel. Het team heeft Dan Fallows aangetrokken van Red Bull, maar die mag van Red Bull niet voor Aston aan de slag. De rechter zal in het voordeel van team rode stier oordelen. Daardoor mag Fallows pas in 2023 gaan werken voor Aston. Vettel blijft Stroll nipt verslaan en verschaft zichzelf een paar comfortabele laatste jaren in de sport. Maar dat helpt het team niet direct verder.

Rookie Zhou relativeert de kwaliteiten van geweldige vent Bottas

Er staat komend jaar één rookie op de grid, in de vorm van Guanyu Zhou. Zhou wordt de eerste Chinese F1 coureur ooit. Onze eigen Ho-Pin en later Ma Qinghua kwamen wel tot een paar testsessies, maar niet tot een racezitje. De promotie van Zhou is nogal controversieel. Dit omdat hij altijd voor goede teams heeft gereden in de opstapklasses, ook altijd wel hier en daar races won, maar nooit écht de beste was.

Over het algemeen is Zhou eigenlijk te vaak verslagen door (meerdere) teamgenoten om als écht toptalent te gelden. Oscar Piastri pakte tegelijkertijd de F2 titel pakte in zijn eerste jaar. Daarbij versloeg hij zijn hoog aangeschreven teammaat Robert Shwartzman. Velen vinden daarom dat de Australiër het zitje meer verdiend had.

Alfa Romeo had naar verluidt echter dertig miljoen redenen om voor Zhou te kiezen, dus krijgt de Chinees de kans. Een uitgelezen kans misschien wel, want hij krijgt bekende kracht Valtteri Bottas als teammaat. VB77 staat ondanks dat hij sinds 2017 is afgedroogd door Hamilton bekend als een capabel coureur en een geweldige vent. Maar wat nou als Zhou de Fin kan matchen? Wat nou als hij Bottas zelf degradeert tot zijn wingman? Dan zijn de twijfels rondom de kwaliteiten van de Chinees direct verleden tijd. Wij achten het scenario dat Zhou zeer gewaagd is aan Bottas echter gewoon realistisch.

Herintreder Albonio pakt een podium voor Williams

De man die Max als eerste feliciteerde met zijn titel, nadat diezelfde Max zijn F1 carrière om zeep leek te hebben gebracht een jaar eerder, keert dit jaar terug in de F1 voor Williams. Het is een beetje een interessante variant. Williams is immers een team met links naar Mercedes, doch Red Bull heeft er kennelijk alles aan gedaan om Albon bij het team te stallen.

Hoewel Albon daarvoor formeel de banden met Red Bull heeft moeten verbreken, weet iedereen dat dit zo weer omgedraaid kan worden als Albon het heel goed doet. We vermoeden dat dat zomaar eens kan gebeuren, want AA23 moet natuurlijk geacht worden Latifi te kunnen verslaan. Sterker nog dat deed hij al eerder in de F2, toen de twee teamgenoten waren bij DAMS. Als Williams de stijgende lijn doorzet, zien we zelfs ergens een gek podium materialiseren voor de Britse Thai.

De potentiële bizarre twist

Onze octopus Toto heeft voor deze voorspelling waarschijnlijk iets teveel van zijn eigen inkt gesnoven. Maar we willen jullie ‘m toch niet onthouden. Toto heeft namelijk gesuggereerd, dat het zomaar kan gebeuren dat de Alpha Tauri dit jaar soms sneller is dan de Red Bull. Daardoor kan het gebeuren dat Helmut Marko het plan bedenkt om zijn stercoureur Verstappen in de Alpha Tauri te zetten. Dat gebeurt dan in Monaco in plaats van Tsunoda. Max wordt daar tweede achter Leclerc.

Wat denk jij?

Zo dat was ‘m dan weer. Wij hebben natuurlijk gelijk, maar wat denk jij dat er gaat gebeuren in 2022? Laat het weten, in de comments!