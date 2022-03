Hoera!! De benzine wordt weer spotgoedkoop*

Omdat wij graag goed nieuws melden, roepen we nu uit volle borst dat de benzine eindelijk weer spotgoedkoop wordt. Al moeten we bij dat ‘spotgoedkoop’ wel wat kanttekeningen plaatsen…

Of je het nou leuk vindt of niet, op een autosite gaat het soms ook over de minder plezante zaken des levens. Over bekeuringen bijvoorbeeld. Of over het uitbranden van bijzondere automobielen. Of over Lewis Hamilton. Dat is nu eenmaal onze taak, het informeren van het publiek, in goede en slechte tijden.

Daarom is het des te fijner als we af en toe ook goed nieuws kunnen melden. En vandaag doen we dat, uit volle borst en zo enthousiast als je ons in tijden meer hebt gezien. Wat is namelijk het geval? Nou, de benzine wordt weer spotgoedkoop.

Al moet je dat spotgoedkoop wel even in perspectief zien…

Olieprijs is flink aan het zakken

Als eerste even de oorzaak. Natuurlijk krijgen we eindelijk dat kwartje van Kok terug, in de vorm van een belastingverlaging van 17 cent per liter. Dat was al bekend. Maar nu is de olieprijs ook nog eens aan het dalen. Een vat Brent olie kostte vanmorgen nog maar 100 dollar en een beetje. Dat was kort geleden nog 130 dollar.

Dat was natuurlijk allemaal te danken aan de volslagen debiele strapatsen van Ome Vlad en zijn tanks in Oekraïne. De angst voor de oorlog stuwde de prijzen met een recordgang omhoog. Maar daar lijkt nu een einde aan gekomen te zijn.

Mede dankzij een nieuwe uitbraak van het coronavirus in China is de vraag naar olie gedaald. Een lockdown daar zorgt voor minder verbruik en dus voor lagere prijzen bij ons. Mede daardoor is de benzine in Nederland alweer 5 cent goedkoper dan voor het weekend.

Is het dan nu echt spotgoedkoop aan de pomp?

Ok, spotgoedkoop is op zichzelf geen goede benaming voor een liter benzine voor ruim 2,45 euro, maar als je het in perspectief zet is dat het wel. Ik bedoel, voor een ‘huis’ van 11 vierkante meter in Amsterdam mag je 150.000 euro neerleggen. Of een kilo goud dan? Bijna 56.500 euro. Ik bedoel maar

Als je het zó ziet, kost een liter benzine dus binnenkort weer bijna zo goed als niets. Want wat is nou 2,45 euro vergeleken met anderhalve ton? Niets toch?

Maar goed, hopen dat deze ontwikkeling doorzet en dan weer lekker genieten van je auto. Zoals het hoort!