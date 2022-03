Lezersvraag: Via welke aanbieder ga jij Formule 1 kijken?

Daar zijn we benieuwd naar, via welke aanbieder jij Formule 1 gaat kijken. En meer nog waarom je voor jouw keuze bent gegaan.

Komend weekend gaat het eindelijk weer los, het nieuwe Formule 1-seizoen start in Bahrein. Afgelopen weekend kon je ook al kijken naar trainende autootjes daar, maar dat is toch altijd niet het echte werk. We hebben er naar uitgekeken, poh!

Maar waar het tot vorig jaar zo simpel was, is het nu een stukje lastiger via welke aanbieder jij Formule 1 gaat kijken. Vroegâh keek je gewoon via Ziggo en al kreeg je daar als ‘collateral damage’ ook Jack Plooy gratis bij, de rest was wel vermakelijk. Zeker als je een oranje Max-bril droeg, want heel objectief was Ziggo niet. Maar of dat hinderlijk was? Voor ondergetekende niet.

Oh ja, wat wél hinderlijk was, waren ‘deskundigen’ als Matty Valk, Shellie Sterk, Bart Chabot, Coen Swijnenberg en Huub stapel. Als je die allemaal bij elkaar optelde, waren die mensen samen misschien net zo irritant als Jack Plooij in z’n eentje. Maar dit geheel terzijde.

Welke aanbieder moet je nu hebben?

Anno 2022 is dat allemaal afgelopen. Ziggo verloor de uitzendrechten aan Viaplay en dat betekent dat je als kijker ook van aanbieder moet veranderen. Dat kan op verschillende manieren, maar wij zijn benieuwd welke manier nou de beste is.

Ik heb zelf een abonnementje op Viaplay genomen en stream de beelden via mijn Google Chromecast naar de tv. Geen gedoe en ik krijg er nog gratis darten en Bundesliga bij ook. En dat voor nog geen tientje per maand. Maar door sommigen word ik voor gek versleten.

Die zeggen dat je F1TV moet hebben, want beter. Ik moet zelf toegeven dat ik geprobeerd heb om dat te downloaden, maar al kostte me het iets van 25 piek, ik kon alleen ouwe filmpjes zien. Dus laat maar dan.

Mijn buurman heeft sinds kort IP TV en betaalt daar 80 euro per jaar voor. Inclusief Viaplay is dat. Klinkt ook als een goede deal, wellicht kan iemand mij en de andere lezers uitleggen waarom ik dat wel/niet moet overwegen en de rest afzeggen? Of je kunt het commentaar van Olav Mol via Grand Prix Radio onder de beelden van Viaplay leggen. Help, heel veel opties!!!1!

Kortom, allemaal vragen die schreeuwen om jouw antwoord. Dus daarom nog 1 keer de lezersvraag: Via welke aanbieder ga jij Formule 1 kijken? En waarom?

Deel het met ons, we zullen je allemaal hartstikke dankbaar zijn!

Fotocredit: de Twitter van ons aller Jack Plooij