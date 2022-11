Lewis Hamilton maakt zich zorgen over social media

Lewis Hamilton maakt zich zorgen over de toekomst van kinderen door de dreiging van social media.

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton sluit zich aan bij de kritiek die onder andere Sergio Pérez en Max Verstappen de afgelopen tijd hebben geuit over social media.

FIA steward Silvia Bellot lag online namelijk flink onder vuur na de Grand Prix van de Verenigde Staten. Een week na de race werd Fernando Alonso namelijk alsnog zevende door een blunder van de FIA. Silvia Bellot werd vervolgens met de dood bedreigd net als vorig jaar Michael Masi na de controversiële seizoensfinale in Abu Dhabi.

Misbruik en toxiciteit

Dit weekeinde verrijdt de Formule 1 zijn op één na laatste race van het seizoen in Brazilië en Hamilton ging in op de kwestie tijdens de persconferentie. Daar werd hem gevraagd hoe de F1 een einde kan maken aan misbruik en toxiciteit op de (a)sociale media.

Volgens Hamilton is het de vraag wat we er aan kunnen doen. Niemand heeft immers controle over social media. Daarnaast vraagt hij zich af wat de platforms zelf doen. Wel is hij er van overtuigd dat die platforms meer kunnen doen dan ze nu doen om mensen te beschermen.

Oplossing

Wat de oplossing is weet LH44 zo ook niet. Hij maakt zich wel zorgen over de kinderen die dit vandaag de dag meemaken. Hier gaat het nu om volwassenen die pesten op het internet, maar de impact van op kinderen in het bijzonder is belangrijk aldus Lewis.

Zoals we van hem gewend zijn doet hij zelf zijn best om van de wereld een mooiere plek te maken. Daarom kijkt hij ook naar zichzelf en geeft aan dat hij over zijn eigen social media wel controle heeft. Hij is kritisch op hoe hij daar gebruik van maakt en wil graag via zijn gebruik anderen aanmoedigen om hun account beter te gebruiken.

Betreurenswaardig

Hamilton is natuurlijk met zijn staat van dienst een idool voor velen en hij wil graag het goede voorbeeld geven. Over de steun en taal van FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem die de kwestie betreurenswaardig noemde heeft Hamilton ook een mening; dat betekent voor hem namelijk niets. Alleen maar woorden, geen daden. En die zijn op de achtergrond wel nodig volgens Lewis Hamilton.

Daarmee sluit de Britse coureur zich eigenlijk aan bij de woorden van Max Verstappen die na de Grand Prix van Mexico al duidelijk aangaf dat er wat hem betreft op social media ingegrepen moet worden. Over het hoe en wat hebben beide coureurs dus minder ideeën.