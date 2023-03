Nieuwste TechArt 911 is voorbode op GT2 RS

Kun jij echt niet wachten op de nieuwe Porsche 911 GT2 RS? Dan is de TechArt GTstreetR Flyweight wellicht iets voor jou.

We hebben het er vaak over: wat is nou het verschil tussen een Porsche GT3 en GT2? Heel simpel: een GT2 heeft turbo’s, een GT3 niet. In de moderne iteratie (de vorige generatie 991 bijvoorbeeld) betekent het de 3.8 liter met twee turbo’s die 700 pk levert voor de GT2 RS en de 4.0 liter met 520 pk voor de GT3 RS. Dat laatste betekent die heerlijke 9.000 toeren, maar dat eerste betekent de snelste tijd op de Nürburgring.

TechArt GTstreetR Flyweight

De Porsche 911 GT3 RS voor de 992-generatie is al onthuld en we verwachten dat er ook nog wel een GT2 RS in de pijplijn zit. Dat duurt nog wel even – hij is immers nog niet eens onthuld – en dus als je de snelste 911 met turbomotor wil is het nog even geduld hebben. Of niet? Je kunt ook even bij TechArt aankloppen voor de nieuwe GTstreetR Flyweight.

We geven toe, een echte GT2 RS is het niet. Maar wellicht is deze TechArt GTstreetR Flyweight, die we voor het gemak even de Flyweight noemen, een prima alternatief. Dat er ‘street’ in de naam zit mag je ook even vergeten. Ook al kan er een nummerbord op, hij is eigenlijk bedoeld als de ultieme circuitauto. Net als een echte Porsche GT zit de Flyweight vol met koolstofvezel aerodynamische onderdelen om downforce te creëren. Met als highlight natuurlijk een gigantische achterspoiler. Niet zo gigantisch als een GT3 RS, maar wel opzienbarend dankzij drie verschillende lagen.

Power

De Flyweight is net als een GT2 RS gebaseerd op de Porsche 911 Turbo. De motor is dan ook de 3.8 liter versie van de flat six die normaliter tot wel 650 pk levert. In de Flyweight is ‘ie nog een stukje extremer met 800 pk en 950 Nm. Je hebt net als bij de Turbo S een krankzinnige sprinttijd van 2,5 seconden naar de 100 maar dat heeft wel een nadeel: het lijkt erop dat ‘ie zijn vierwielaandrijving houdt. Op een circuitauto wil je eigenlijk achterwielaandrijving. Dankzij de aerodynamica en gewichtsbesparing zal het vast de bocht om willen, maar er is een reden dat Porsche koos voor RWD op de GT2 RS.

Clubsport interieur

De TechArt GTstreetR Flyweight krijgt van de tuner een interieur mee dat zij het ‘Clubsport Interior’ noemen. Daarbij moet je denken aan de bekende Clubsport-naamgeving van Porsche. Wat gelijk opvalt is dat je twee aardig heftige racekuipen krijgt. Waar de Turbo S een achterbank heeft, heeft de Flyweight een rolkooi die ook nog eens harnasgordels vasthoudt. Al met al een ietwat gestript interieur dus om het circuitimago te versterken. Dat scheelt natuurlijk gewicht, al wordt ons niet helemaal duidelijk wat de Flyweight nou precies weegt.

Circuit

De TechArt GTstreetR Flyweight is rijp voor het circuit, maar markeert ook de start van een nieuwe specialiteit van TechArt. De tuner kan namelijk elke Porsche voorzien van de nodige upgrades om een rondje circuit nog leuker te maken. Het Flyweight-programma breidt zich dus nog verder uit dan enkel het ene model, die moet je eigenlijk zien als een voorbeeld voor wat ze kunnen.

Als je al die upgrades niet ziet zitten en direct wil wegrijden in je super-Turbo, dan moet je er snel bij zijn. TechArt gaat namelijk maar 19 exemplaren bouwen van de GTstreetR Flyweight. Je kunt de auto vanaf nu bestellen.