Lewis Hamilton opent plantaardige fastfoodketen

Hij blijft lekker bezig, die gast.

Lewis Hamilton, vijfvoudig wereldkampioen Formule 1, is een bezige bij. Terwijl andere coureurs in hun vrije tijd liever achter het stuur kruipen, reist de 34-jarige Brit liever de wereld rond om zijn andere dromen na te streven. Hamilton werkt bijvoorbeeld nauw samen met Tommy Hilfiger, waarvoor hij al enkele kledinglijnen heeft ontwikkeld. Vandaag breidt hij zijn cv uit met een totaal andere bezigheid: hij start ’s werelds eerste plantaardige fastfoodketen.

Hamilton, die zich sinds 2017 aan een zogenaamd ‘plant-based diet’ houdt, heeft de handen ineengeslagen met een aantal partners om de allereerste plantaardige fastfoodketen op aarde, Neat Burger, te realiseren. Samen met The Cream Group en producent Beyond Meat, producent van dergelijk voedsel, is het initiatief geboren.

Neat Burger streeft ernaar de wereld van fastfood op zijn kop te zetten en te revolutionaliseren, door plantaardig eten toegankelijker te maken voor een groot publiek. Neat Burger mikt uiteraard op vegetariërs en veganisten, maar ziet vleeseters misschien nog wel liever langskomen voor een maaltijd. Daarnaast probeert het de wereld te helpen, door mensen hiermee te overtuigen minder vlees te eten. Immers, de vleesindustrie heeft een enorme voetafdruk op het milieu.

De eerste vestiging van Neat Burger opent zijn deuren op 2 september in Londen. In de komende twee jaar moet het aantal internationale vestigingen verder groeien naar ongeveer 15 stuks. Aanvankelijk begint Neat Burger met het serveren van vier producten, waaronder drie burgers en een hot dog, en een reeks bijgerechten als frieten, zoete aardappel frieten en ‘tater tots’. Voor wat betreft drinken zijn er eveneens een aantal milieubewuste artikelen gevonden.