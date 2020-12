Nyck de Vries mag in Mercedes F1-auto rijden in Abu Dhabi - Autoblog.nl

Wie had dat gedacht? We gaan dit jaar gewoon nog een Nederlander zien in de Mercedes W11.

Alle aandacht van de media is zo gefocust op Max Verstappen, dat je bijna zou vergeten dat hij niet de enige goede Nederlandse coureur is van zijn generatie. Er zijn nog diverse jongens die aardig aan de weg timmeren in de autosport. Nyck de Vries bijvoorbeeld. Hij is misschien na Max wel het grootste Nederlandse talent van dit moment.

Dat bewees hij onder meer door vorig jaar het Formule 2-kampioenschap op zijn naam te schrijven. Dat is het ideale visitekaartje voor een zitje in de Formule 1, maar De Vries koos voor een andere route (voor zover er wat te kiezen viel). Hij stapte namelijk aan boord bij het Formule E-team van Mercedes. Helaas voor hem is Das Haus in die tak van de sport niet zo dominant als in de F1. De Fries (geen tikfout) schopte het niet verder dan een elfde plaats. Wat het enigszins pijnlijk maakt is het feit dat zijn teamgenoot tweede werd in het rijderskampioenschap.

Een contract hebben bij Mercedes heeft echter zo zijn voordelen. Nyck de Vries mag zeer binnenkort namelijk de snelste Formule 1-auto aller tijden, Mercedes W11, aan de tand voelen. Dit zal dinsdag gebeuren tijdens de Young Driver Test in Abu Dhabi. Daar zal ook Stoffel – die vorig weekend gepasseerd werd als reserverijder – in actie komen. De twee kunnen straks dus gewoon gezellig in het Nederlands hun ervaringen uitwisselen.

FE 🤝 F1



Excited to have the @MercedesEQFE boys taking part in the post-season @F1 test in Abu Dhabi on Tuesday! ⚡️



Good to have you @nyckdevries and @svandoorne! 👊 pic.twitter.com/T4UzEFfcV3 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) December 11, 2020

De Young Drivers Test lieten we eerder deze week al de revue passeren. Toen bleek namelijk dat ervaren rot Alonso wel mee mocht doen, maar Sainz niet. Dat klinkt ontzettend krom, maar de regel is dat een coureur niet meer dan twee GP’s gereden mag hebben dit seizoen. Dat heeft Alonso uiteraard niet gedaan. Desondanks is dat niet waar de test voor bedoeld is. De Young Drivers Test – de naam zegt het al – is bedoeld voor jonge talenten. Zoals onze landgenoot Nyck de Vries dus.