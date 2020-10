Lexus geeft je vleugels met de LC 500 Aviation - Autoblog.nl

Lexus heeft eens goed naar vliegtuigen gekeken en komt nu met de LC Aviation.

De Lexus LC is een tamelijk unieke auto. Als je op zoek bent naar een luxe coupé met sportieve trekjes kun je bijna niet om de Duitse merken heen. Er zijn weinig alternatieven uit andere landen. Lexus heeft echter wél een verfrissend alternatief voor de degelijke Duitse coupé’s.

Met een Lexus LC ben je niet alleen onderscheidend omdat je auto toevallig Japans is, maar vooral omdat Lexus een nogal uitgesproken designtaal heeft. Vroeger waren Japanse auto’s meestal geen toonbeeld van spannend design, maar vandaag de dag is dat anders. Lexus spant de kroon met hun enorme grilles en scherpe vouwen. Je moet er van houden, maar saai is het in ieder geval niet.

De Lexus LC is dus al geen muurbloempje, maar nu is er een versie die nog wat agressiever oogt: de Lexus LC Aviation. Automerken laten zich regelmatig inspireren door de luchtvaart en dat is ook waar Lexus de inspiratie voor deze special edition vandaan gehaald heeft.

De Lexus LC Aviation valt vooral op vanwege zijn spoiler. In typische Lexus-stijl is deze spoiler weer net wat anders vormgegeven dan we gewend zijn. De CFRP-spoiler loopt namelijk bijna door tot aan de wielkasten. Het omgebogen uiteinde van de spoiler is geïnspireerd op de winglet die je aan het uiteinde van een vliegtuigvleugel ziet. Als je een plek bij het raampje hebt weten te bemachtigen ten minste. De vliegtuigbouwers hebben deze winglet op hun beurt weer afgekeken van vogels. Red Bull-stuntpiloot Yoshihide Muroya was betrokken bij de ontwikkeling, omdat hij alles van vleugels weet.

De spoiler steelt vooral de show, maar er zijn nog een paar details waarmee de Lexus LC Aviation zich onderscheidt. De zwarte 21 inch wielen zul je bijvoorbeeld ook niet op een standaard LC aantreffen. Verder is deze special edition uitgevoerd met een zwarte grille en zwarte accenten rondom de koplampen en achterlichten. Het interieur is uitgevoerd in Aviation Black, met en alcantara en bruine accenten. Het is niet alleen maar zwart wat de klok slaat: de LC Aviation is ook leverbaar in wit en zilver.

Lexus bouwt de LC Aviation is een oplage van 70 stuks. Deze zijn helaas allemaal gebouwd voor de thuismarkt. De kans dat je er ooit een in Europa zult zien is dus nihil.