Dahler M340i Touring is M3 Touring die BMW niet maakt

De Dahler M340i Touring toont maar eens aan dat BMW M zijn keuzes moet gaan heroverwegen.

Audi doet snelle stations, BMW doet de snelle sedans. Ja, er zijn af en toe wat dikke BMW M stationwagons geweest, zoals de M5 (E34) en M5 (E61). Maar BMW verkoopt met name sedans. En ja, Audi heeft zich gewaagd aan een RS4 (B7) en RS6 (C6). Maar over het algemeen doet Audi vooral snelle stationwagons.

Dahler M340i Touring

Gelukkig zijn er nog genoeg tuners die kansen pakken die de fabrikanten laten liggen. Kijk maar naar Alpina, dat wél stationwagon-versies verkoopt van hun B3 en B5. Nu zijn de Alpina’s bijna een ‘fabriekswaardig’ product en hebben ze een bepaalde stijl waar je van moet houden.

Gelukkig heeft deze Dahler M340i Touring voldoende redenen om te blijven dromen over een BMW M3 Touring.

Basis

Zoals je een beetje kunt raden uit de naam van de auto, is de Dahler M340i Touring gebaseerd op een BMW M340i Touring. In principe en in basis een uitstekende allrounder met een serieus prestatiepotentieel. Maar er is altijd vraag naar beter en sneller. En wie is Dahler dan om daar niet aan te voldoen?

Stage 1

Hun eerste stap is de zogenaamde ‘Stage 1’-kit. Dit is een geherprogrammeerde ECU en zorgt voor een aanzienlijke stijging. Het maximale vermogen stijgt van 374 pk naar 442 pk, terwijl het maximale koppel een sprong maakt van 500 Nm naar een zeer gezonde 630 Nm.

Stage 2

Mocht dat niet voldoende zijn, is er ook een ‘Stage 2’-kit. Deze heeft met 475 pk nog meer vermogen en met 680 Nm ook nog eens meer koppel. Het is goed om te weten dat in beide gevallen de begrenzer eraf wordt gehaald. Over prestaties van de Dahler M340i Touring wordt niet gesproken, maar de standaard BMW M340i xDrive is een potent apparaat.

Prestaties

Voor de context, een standaard BMW M340i xDrive Touring knalt in 4,5 seconden naar de 100 km/u en heeft een op 250 km/u begrensde topsnelheid. Reken maar dat je met de upgrades van Dahler er wel een halve seconden van die sprinttijd af kunt snoepen. Dankzij de standaard vierwielaandrijving kun je het surplus aan vermogen gemakkelijk kwijt.

Verdere aanpassingen

De rest van de Dahler M340i Touring is in dit geval ook aangepast. Zo zijn er 20″ gesmede lichtmetalen velgen, een schroefset, roestvrijstalen sportuitlaat en een paar kleine aerodynamische aanpassingen, waaronder een frontspoiler. De auto wordt er niet wezenlijk anders door, maar net eventjes wat dikker. Nu maar hopen dat BMW M het voorbeeld volgt van deze Dahler M340i Touring (en de versie van G-Power).