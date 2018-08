Lexus introduceert de vernieuwde RC 300h

Zoek de verschillen.

Voor de timing van de facelift van de RC 300h houdt Lexus de standaard aan. De auto kwam in 2014 op de markt, dus zijn ze met de onthulling van de bijgespijkerde versie precies op tijd. Of nou ja, de volledige auto op zich kwam eigenlijk te laat. Hoewel zeker geen verkeerde auto, kan hij eigenlijk niet op tegen zijn Duitse concurrenten. Lexus probeert de schade nu te incasseren met een bijgepunte versie van het origineel.

Lexus doet dit door extra in te zetten op de sterke punten van de sportcoupé. Het is een discutabel punt, maar hiertoe rekent Lexus ook de buitenzijde. Persoonlijk kan ik me erg vinden in het design, maar we moeten eerlijk zijn, heel anders dan het origineel is deze absoluut niet. Lexus heeft bij de voorbumper de koplampen bijna door te laten lopen in de grille, en ook aan de achterzijde vinden we de verlichting in een andere vorm. Daarnaast herkennen we nieuwe luchtinlaten in het achterwerk en heeft de bijgepunte RC 300h, net als o.a. alle F Sport-modellen, de herkenbare ‘spindle grille’ in de neus.

Voor wat betreft het interieur spreekt Lexus eveneens over aanpassingen, maar deze zijn wel zo marginaal dat ze weinig bij de consument los zullen maken. Het volgende komt, bijvoorbeeld, regelrecht uit het persbericht: “De kniebeschermers aan de zijkanten van de middenconsole zijn groter dan voorheen en bovendien hoger gemonteerd. De steun voor de handpalm van de bestuurder is eveneens opnieuw vormgegeven.” Op een handvol nieuwe kleuren en metaalsoorten na, is er weinig nieuws te melden.

De enige in Nederland leverbare versie van de RC 300h heeft uitgerekend één motoroptie. Het faceliftmodel is voorzien van een iets opgewaardeerde versie van de 2,5-liter hybride viercilinder. Het gecombineerd systeemvermogen van de auto ligt op 223 pk. Lexus spreekt vooral over een verbeterde gasrespons. Overigens heeft het niet direct met de motor te maken, maar volgens de Japanners profiteert de bolide het meest van zijn verbeterde onderstel en aerodynamica.

De auto staat volgende maand op de Paris Motor Show.