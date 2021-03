Dit zijn vijf verfrissend afwijkende bedrijfswagen occasions - Autoblog.nl

Deze afwijkende bedrijfswagen occasions zijn net even anders dan de gangbare modellen.

Naast personenwagens geven we bij Autoblog de bedrijfswagens ook wat liefde. Logisch, want in veel gevallen is er behoorlijk veel overlap. In principe gaat alles hetzelfde bij een bedrijfswagen als bij een personenauto. Je loopt naar de garage, dealer of particulier en gaat daar over tot aanschaf van het gewenste product.

Bij bedrijfswagens zijn bepaalde producten véél populairder dan andere. De reden daarvoor zijn vaak financieel of van praktische aard. Er moet immers mee gewerkt worden. Maar levert dat leukere bedrijfswagens op? Nee, niet altijd. Dat is natuurlijk ook absoluut niet de bedoeling. Daarom gingen wij van Autoblog eens op zoek bij Marktplaats om vijf leuke en afwijkende bedrijfswagens te zoeken. Goed nieuws, we hebben ze gevonden.

Mercedes-Benz Vito

€ 28.845 (excl. btw)

2017

144.019 km

Natuurlijk, de Mercedes Vito is niet de meest bijzondere bedrijfswagen. Afgelopen weekend heeft ondergetekende er nog eentje gehuurd. Het rijdt overigens verrassend comfortabel, alleen is een enkel cabine vrij krap. In dit geval betreft het een langere Vito met dubbele cabine. Dan kan de achterstoel net even wat verder naar achteren. Verder is dit een typische ‘eigenaars’-bus.

Dus niet in het flets wit met stalen velgen, maar een keurige bus met grijze lak, zwarte lichtmetalen velgen, lederen bekleding en zelfs stoelverwarming! De 2.1 diesel is goed voor maar liefst 190 pk. Deze levert de krachten af aan alle vier de wielen! Kijk, dan ben je onder alle omstandigheden vlot uit de startblokken. Kortom, een auto waarmee je alles kan doen. Het enige nadeel is de vrij stevige prijs. Maar ja, vind maar eens een zo’n dikke bus met vierwielaandrijving.

Volkswagen Transporter T6 2.0 TSI DSG

€ 34.950

2017

105.427 km

Nog een bus uit 2017? Als je heel snel kijkt, lijken er vrij veel overeenkomsten te zijn met de Vito van hierboven. Maar er zijn een paar dingen anders bij deze afwijkende bedrijfswagen. Het is namelijk wel een luxe bus, maar géén dubbele cabine. Opmerkelijk, want het is namelijk niet eens een BTW-auto! Het gaat nog eventjes door, want de motor is namelijk géén diesel. Dit is zo’n auto waarvan je weet dat ‘ie in de prijslijsten staat, maar niet voor kan stellen dat iemand er eentje bestelt.

















Het is niet zo maar een benzinemotor, maar de EA888 2.0 TSI viercilinder turbo met 204 pk! Deze is gekoppeld aan een automaat met dubbele koppeling. Daarmee kun je in 8,7 seconden naar de 100 km/u sprinten en een topsnelheid van 202 km/u halen. In een busje! En omdat het de 2.0 TSI uit de Golf GTI is, kun je de motor eenvoudig tunen naar meer. Met een chipje is 250+ pk eenvoudig mogelijk. Je hebt er natuurlijk niets aan, maar het is wél leuk.

Dodge RAM 3500

€ 49.950

2015

92.053 mi

In Nederland is er een behoorlijke fanatieke fanbase voor Amerikaanse pick-ups. De auto’s spreken immers zeer tot de verbeelding. De grote wagens met laadbak en enorme motor zien er zeer stoer uit. Je maakt absoluut indruk op andere weggebruikers. Natuurlijk is met een pick-up in Nederland rijden net zo zinvol als op skischoenen wandelen terwijl het hoogzomer is. Natuurlijk, het kan een nut dienen maar niet waar je bent. Ditmaal gaan we voor de categorie ‘als je dan toch bezig bent’. Want check dit apparaat!

Het is een ‘3500’, geen ‘1500’ die je normaal ziet. Dit betekent een veel sterker chassis en in dit geval een enorm sterke dieselmotor. Natuurlijk, zo’n benzine V8 is leuk, maar als je koppel wil (en dat wil je in dit soort auto’s) is een diesel de enige juiste oplossing. De 6.6 liter Cummins is goed voor 350 pk bij 3.013 toeren (ja, precies 3.013) en 650 pound feet bij slechts 1.500 toeren. Dat is 881 Nm! Uiteraard zijn dit soort wagens extreem duurzaam: ze gaan eigenlijk nooit stuk.

Citroen HY 72

€ 42.000

1971

100.000 km

We hebben de Transporter al behandeld. Dat is niet alleen in moderne uitvoering een populaire bus, ook de klassieke modellen doen het goed. Wat heet: ze zijn bijna niet aan te slepen en zeker de oude exemplaren zijn bijzonder duur. Is er een goed alternatief? Jazeker, de Citroen HY (zoals dit exemplaar van de HY op Marktplaats)is eigenlijk nog veel cooler. Het basisdesign van de HY is zo mogelijk nog beter dan dat van de Transporter. De motor staat namelijk vóór de voorwielen en de auto heeft voorwielaandrijving.

Dit zorgt ervoor dat je een enorme lage en vlakke laadvloer hebt in deze afwijkende bedrijfswagen. Perfect dus geschikt als busje voor de markt om verse friet in te bakken. Of om met je manbun espresso te maken van duurzaam geteelde koffiebonen. Of om lactosevrije fro-yo’s te maken terwijl je een glutenvrije rok draagt van hennep. Het kan allemaal met zo’n Citroen HY. Dit exemplaar heeft ‘slechts’ 54 pk en loopt op benzine, maar die Piaggo Ape van de buurman kun je bijhouden.

Land Rover Defender

€ 22.490 (marge auto)

2000

189.470 km

Geregeld zoeken we op het internet naar dikke 4×4’s op grijs kenteken. Het is een van de weinige manieren in Nederland dat je van zo’n mastodont kunt genieten zonder helemaal leeg te lopen aan belastingen. Maar in 9 van de 10 gevallen moet je zoiets nooit doen. Een van de belangrijkste redenen om een Range Rover, Mercedes GL of Audi Q7 te kopen is juist de enorme ruimte en dat je plaats hebt voor veel passagiers en hun bagage.

Alsof je een zevenpersoons tent hebt, maar vanwege fiscale overwegingen alleen je vrouw mee neemt. Ofzo. In het geval van deze Defender op marktplaats ligt dat iets anders. Die koop je omdat je het een gaaf model vindt en/of om mee in terrein te gaan. Het ding is zó oncomfortabel en krap achterin, dat je helemaal geen passagiers moet willen meenemen. Kijk, en dán is het wel een goed alternatief. En een leuke afwijkende bedrijfswagen in plaats van weer een Range Rover Sport met tussenschot