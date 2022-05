Achtcilinder Lexus IS-F komt boven IS500

De achtcilinder Lexus IS-F krijgt een opvolger, ook met een V8!

Een V8 in een luxe middenklasser. Het is iets dat we vroeger af en toe zagen. Denk aan de Mercedes C43 in 1998 of de Audi S4 in 2003. Tegenwoordig kun je de C-Klasse coupé en cabriolet nog als dikke C63 AMG krijgen. Echter, wanner die binnenkort uit productie gaan, is er nog maar één merk dat een V8 levert in een D-segment-auto en dat is Lexus. Daar hebben we nu nieuws over.

Er komt namelijk weer een Lexus IS-F! Jazeker! Op dit moment is de dikste Lexus IS de IS500 F-Sport. Je hebt wel de dikke motor, maar qua aankleding, onderstel en interieur zijn de wijzingen zijn de wijzigingen beperkt. Eigenlijk is dat heel erg vreemd, want de V8 is het duurste onderdeel, de rest is aankleding.

Er komt er nog eentje!

Wat dat betreft is het niet vreemd dat er een dikke IS-F aankomt. Dat meldt de Japanse publicatie Spyder 7. We beginnen meteen even met de motor. Volgens de Japanners zal de nieuwe IS-F wederom een 5.0 V8 krijgen.

Sterker nog, het is in basis dezelfde V8 als de IS500 heeft. De 2UR-GSE motor zal wel iets worden gekieteld. Het vermogen zal zo’n 20 pk hoger liggen, waarmee het totaal precies op 499 terecht komt. Qua koppel zal het ongeveer gelijkblijven: de IS500 levert 535 Nm.

Karakter achtcilinder Lexus IS-F

Belangrijker dan het vermogen en koppel is het karakter van de motor. De 2UR-GSE klinkt erg goed, maar is stiekem meer een comfortmotor dan een echte sportmotor. Wellicht dat ze met software en wat kleine hardware wijzigingen ietsje hitsiger kunnen krijgen.

Kortom, allemaal geweldig nieuws! Nadelen zijn er ook. De Lexus IS is sinds de facelift niet meer leverbaar in Nederland. De IS500 komt niet naar ons land en de IS-F dus ook niet. Wij hebben in plaats daarvan de Lexus ES300h met F-Sportpakket. Ook mooi.

