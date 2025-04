Winst Tesla keldert nog harder dan de verkoopcijfers

De kwartaalcijfers van Tesla zijn bekend!

De verkoopcijfers had Tesla begin deze maand al bekendgemaakt, maar het wachten was nog op de financiële cijfers. Inmiddels is het zover: Tesla heeft gisteravond de kwartaalcijfers bekendgemaakt. Je raadt het al, die zijn niet rooskleurig.

De omzet was nog wel oké: die bedroeg 19,3 miljard dollar, wat slechts 9% minder is dan een jaar geleden. Het was echter vooral de winst die enorm kelderde. In het eerste kwartaal van 2024 was de winst nog 1,4 miljard dollar, nu was dat slechts 409 miljoen. Dat betekent dat de winst met 71% gekelderd is. Dit kwam volgens Tesla vooral door lagere prijzen, minder leveringen en toename van de kosten, onder andere door investeringen in AI.

Wat Tesla natuurlijk niet als oorzaak noemt zijn de politieke fratsen van Elon Musk. DOGE komt echter wel aan bod in de presentatie: Musk zegt dat hij in mei een stap terug doet. “Vanaf volgende maand ga ik weer veel meer tijd besteden aan Tesla,” aldus Elon Musk. Al is het beste wat hij voor Tesla kan doen waarschijnlijk terugtreden als CEO.

En hoe zit het met het langverwachte goedkopere model? Die komt er aan. In tegenstelling tot eerdere berichten over uitstel, zou de nieuwe instapper dit jaar nog moeten komen. Het wordt sowieso iets op basis van een bestaand model, want de auto wordt gebouwd op de bestaande productielijnen. Reken dus op iets als een uitgeklede Model Y.

En de Roadster, gaat die ooit nog komen? In het overzicht van de modellen heeft de Roadster nu de status ‘design development’. Tesla doet dus alsof ze er nog mee bezig zijn, maar we vragen ons af of we de onthulling van deze auto nog mee gaan maken.