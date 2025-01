RIP: dikke sportcoupé van Lexus is morsdood

De Final Edition luidt het slot in.

Waarom halfvolle melk inkopen als barista als iedereen toch een havercappu bestelt? Net zo denken automerken erover. Als iedereen hoog wil zitten in een saaie crossover of SUV, dan moeten we geen geld verspillen aan leuke coupés. Zodoende brengt Lexus de RC en RC F naar het slachthuis. Als laatste groet aan de toffe sportcoupés bouwt Lexus een Final Edition van de RC en RC F.

Hier in Nederland zijn de RC en RC F al even van het toneel verdwenen. In de zomer van 2020 haalde Lexus de IS en RC uit het Nederlandse leveringsprogramma. Er kwam nog wel even een RC F, maar ook die kun je al even niet meer configureren. In andere markten – zoals thuisland Japan en in de Verenigde Staten – konden klanten nog wel leuke Lexussen kopen. Naast de RC heb je daar ook nog de duurdere LC.

Met de Lexus RC Final Edition valt het doek nu ook in de rest van de wereld. Lexus bouwde in totaal 79.000 stuks van de RC en verkocht ze in 62 verschillende landen. Van de sportievere RC F vlogen er 12.000 stuks in 57 landen over de toonbank. Voor de Final Edition maakt Lexus maar 200 RC F-en. Naar verwachting stopt de productie van de RC voorgoed in november van dit jaar.

Lexus RC en RC F Final Edition

De laatste klanten van de RC kunnen kiezen uit vier smaakjes. De goedkoopste is de RC300 met een 2,0-liter viercilinder turbomotor. Omgerekend van Japanse Yen naar euro’s betaal je ongeveer € 41.500. De RC300h Final Edition doet het met een 2.5 viercilinder lijnmotor en een CVT-automaat. Vanafprijs: ongeveer € 44.000. Voor een V6 moet je de RC350 hebben met, inderdaad, een cilinderinhoud van 3,5 liter. Deze Lexus gaat voor zo’n € 48.000.

De allerlaatste achtcilinder van een RC ligt in de Lexus RC F Final Edition. Voor de 5,0-liter achtcilinder betaal je ongeveer € 85.000 in Japan. Zo ver we weten, zijn er geen wijzigingen aan het motorblok. Ga qua power dus uit van 457 pk en 520 Nm koppel. Gelukkig zijn er nog RC F-occasions in Nederland.