Ja, Ja, Ja! Productie ID3 weer hervat!

De productie van de ID3 draait weer, zij het niet op volle toeren.

Bij Volkswagen veranderen ze niet vaak van recept. Meestal zijn de Duitsers behoorlijk conservatief. Ze hebben redelijk lang vast gehouden aan hun voormalig bestseller: de Kever. Sinds 1974 is Volkswagen heel voorzichtig met hun ‘recept’ voor de Golf. Maar de revolutie is aanstaande, want de ID3 staat klaar!

IAA Frankfurt

De auto werd op de IAA in Frankfurt het afgelopen jaar geïntroduceerd. Het was de publiekstrekker van de show, die overigens zelf niet al te veel publiek trok. De ID3 is een C-segment auto die enkel en alleen verkrijgbaar is met elektrische motoren. Sterker nog, de auto is als EV ontworpen.

Elektrisch

Elektrisch (dus lage bijtelling), populair segment, nog populairder merk: dit moet wel een hit gaan worden. Als we kijken naar het aantal registraties kunnen we vermelden dat, eh, ja: de ID3 niet eens op de lijst staat… Wellicht dat enkele dealer exemplaren als ‘Overige Merken’ geregistreerd staat. We zijn nu 9 maanden verder en dan ‘verwacht’ je het nieuwe model toch wel in de showrooms.

Geruchten

Er gaan de meest wilde geruchten. Zo zou de ID3 nog niet eens klaar zijn, bijvoorbeeld. Ook softwareproblemen (da’s ironisch) zouden het proces vertragen. Of wat te denken van 20.000 ID3’s met hardwareproblemen. Je zou je bijna gaan afvragen of VW de ID3 wel op tijd kan leveren. Aangezien zowel de fans als de citicasters de ontwikkelingen op de voet volgen, heeft VW Nederland aangegeven dat de ID3 gewoon geleverd gaat worden deze zomer.

Productie opgestart

Maar daarvoor moeten er dus wél Volkswagens gebouwd gaan worden. Nu is er goed nieuws voor Volkswagen: de productie van de ID3 is inmiddels weer opgestart. Vanwege het coronavirus kwam dit nogal stil te liggen. Wellicht dat VW toch even mooi de tijd heeft gehad om wat opstart-issues uit te kristalliseren.

Op gang komen

Enkele weken geleden is VW begonnen met het langzaam weer op gang komen van de productie. En we bedoelen ook echt langzaam: er zullen slechts 50 ID3’s per dag gebouwd worden. Daarmee loopt Volkswagen behoorlijk achter op zijn eigen initiële productie van 150 stuks per dag. Intussen zijn alle andere Volkswagen-fabrieken ook weer opgestart.