Lexus zaagt dak van LC 500

Om zo nog beter te kunnen luisteren naar die atmosferische V8.

Goed nieuws uit Amerika voor onze autotester Casper. Toen hij twee jaar geleden de Lexus LC 500 mocht reviewen, was hij erg te spreken over het geluid van de atmosferische V8. Het jammere is alleen dat je in een coupé enigszins bent afgeschermd van het motorgeluid. Het goede nieuws is dan ook dat Lexus in LA de LC 500 Convertible heeft aangekondigd. De softtopcabrio komt in de zomer van 2020 op de markt.

In een wereld van downsizing en elektrificering komt het motorgeluid steeds meer onder druk te staan. Toch doet Lexus met de nieuwe cabrio hier niet aan mee. Net als de coupé zit er onder de motorkap een turboloze 5.0 liter-V8, goed voor 477 pk. Deze motor is gekoppeld aan een automatische versnellingsbak met 10 versnellingen. Over het geluid gesproken: de bestuurder kan deze naar wens aanpassen. In het uitlaatsysteem zit namelijk een extra klep die het geluid kan beïnvloeden. Ook spreekt het persbericht over een ‘soundgenerator’, mogelijk bedoelen ze hiermee dat motorgeluid via de speakers wordt gesimuleerd.

Nu we het over geluid hebben: als het dak dicht is moet je in de auto wel een gesprek kunnen voeren zonder dat je door het windgeruis naar elkaar moet schreeuwen. Daarom bestaat de opvouwbare softtop uit vier lagen. Het inklappen van het dak duurt vijftien seconden, na het inklappen dekt een tonneau cover het dak. Het sluiten van het dak duurt een seconde langer en kan als de auto maximaal 50 km/u rijdt.

Een cabrio wordt over het algemeen gezien als een zwaardere en minder stijve auto dan een coupé, al is van dat laatste volgens Lexus geen sprake. ‘Lichtgewichte verstevigingselementen’ zouden ervoor moeten zorgen dat de Convertible net zo stijf is als de Coupé. Of de cabrio zwaarder is zegt Lexus niet, daar komen we in de zomer van 2020 pas achter. Dan wordt de Lexus op de Nederlandse markt verwacht.