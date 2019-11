Volkswagen raakt in de war, noemt elektrische Passat SUV

Of is Autoblog in de war?

Waar Volkswagen twee weken terug nog concepttekeningen van een conceptontwerp van een productieauto liet zien, is het nu officieel. Dit is hoe de elektrische Passat eruit gaat zien. Soort van. Volkswagen heeft op de Internationale Autoshow in Los Angeles de ID. Space Vizzion laten zien, de conceptversie van de ID.-auto dat het bedrijf in 2021 gaan bouwen.

Voor we overgaan naar de specificaties, gaan we het eerst hebben over wat voor soort auto dat het is. Volgens onze ongeoefende ogen is de Space Vizzion namelijk een stationwagen. Een elektrische versie van een Passat. Volkswagen lijkt dat woord echter te zijn vergeten, want volgens de PR-afdeling is het een auto die ‘de ruimte van een SUV combineert met het karakter van een sportieve Gran Turismo’. Ooh, ze bedoelen een stationwagen?

Hoe dan ook, de ID. Space Vizzion heeft een 82 kWh-accu die 205 kW naar de achteras stuurt en 75 kW naar de voorwielen. De Space Vizzion heeft daarmee een systeemvermogen van 335 pk. Honderd km/u haalt de conceptauto in 5,4 seconden, met een volle acculading kan de auto 590 kilometer rijden volgens de WLTP-norm.

Aan de binnenkant heeft de ‘Ruimte Vizzie’ een Tesla-achtig interieur, met een 15,6 inch-tablet die de hoofdrol inneemt. Op het stuur lijken twee kleinere touchscreens te zitten om bijvoorbeeld de radio te besturen, daarnaast zit er nog voor de bestuurder een kleinere display voor onder meer je snelheid. Mocht je je aandacht op de weg willen houden: de Space Vizzion heeft een head-up-display. Versnellingen kiezen gaat via de knop aan de stuurkolom.

Natuurlijk, het gaat hier nog om een conceptmodel, alles kan dus nog worden aangepast. Maar de ervaring leert met de ID. 3 dat het uiteindelijke productiemodel veel weg zal hebben van de Space Vizzion.

Welk cijfer er achter de ID. komt is nog niet bekend, wel zegt Volkswagen dat productie gepland staat voor 2021. De Ruimte Vizzie zal, net als de Passat, als sedan en stationwagen geleverd worden.