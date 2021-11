Oh nee! De Red Bull van Max heeft een groot probleem

En de belangrijkste vraag is, kan het team van Red Bull het probleem aan de auto van Max vóór de komende race oplossen?

Het Formule 1-seizoen van 2021 nadert zijn kookpunt. Nog maar twee races te gaan en dan weten we eindelijk wie zich tot wereldkampioen mag kronen. Wordt het Max Verstappen in zijn Red Bull, of gaat Lewis Hamilton voor de achtste keer met de eer strijken?

Zoals het er nu naar uitziet, heeft Lewis de beste papieren. Natuurlijk staat hij nog 8 punten achter op Max, maar zijn Mercedes is zó enorm veel sneller dan de Red Bull. En bovendien is Hamilton achter het stuur ook geen koekenbakker, dus Max kan zijn borst natmaken.

Zeker ook omdat de Red Bull kampt met een hardnekkig probleem…

Red Bull heeft een probleem met de achtervleugel

Het draait wederom om de achtervleugel. De vraag is nu eens niet of deze legaal of illegaal is, maar er is een probleem met het mechaniek van het DRS-systeem. Simpel gezegd, de vleugel van de Red Bull gaat niet open en dicht zoals het moet.

En de vleugel waar we het over hebben, is de ‘snelle’ achtervleugel met minder downforce. De ‘langzamere’ vleugel doet het wel goed, daarom is deze ook gebruikt in Quatar

Maar die snelle vleugel is dus een must op de komende twee powercircuits, waar veel lange rechte stukken op te vinden zijn. Als het probleem aan de Red Bull niet op tijd is opgelost, kan Max de titel dus zo goed als zeker op zijn buik schrijven.

Horner houdt hoop

Christian Horner, de teambaas van Red Bull erkent dat de auto met een hardnekkig probleem kampt. Hij is er dan ook op gebrand om het mechaniek van de DRS zo snel mogelijk op te lossen, om Max en Checo de oh-zo broodnodige snelheid te kunnen garanderen.

Maar hij houdt hoop. Het mechaniek wordt -zij het in een iets andere vorm- al jaren gebruikt en daarom zouden zijn techneuten het probleem toch wel moeten kunnen fixen. Het was een ander verhaal als ze nu vanaf scratch een nieuw systeem uit de hoge hoed moesten toveren, maar dat is gelukkig niet het geval.

Dan hebben wij als laatste een tip voor het team van Red Bull; Kijk eens goed naar de achtervleugel van de naaste concurrent. Daar werkt alles wél goed. Sterker, het werkt zelfs zó goed, dat de Mercedes figuurlijke rondjes om de rest van het veld rijdt.

En als het later illegaal blijkt en de laatste resultaten van beide teams worden geschrapt, hebben we eindelijk een Nederlandse wereldkampioen in de Formule 1.

Aan het werk dus!!