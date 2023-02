Vraag naar fossiele brandstoffen stijgt bijna niet meer

En dat is goed nieuws. Want zo blijven er meer fossiele brandstoffen over voor ons!

Groot nieuws vandaag bij Nu.nl. De wereldwijde vraag naar fossiele brandstoffen lijkt vrijwel niet meer te stijgen. Dat komt door onder meer de windmolens, zonnepanelen en elektrische auto’s. Daardoor is er minder olie, gas en kolen nodig. En deze daling is opmerkelijk te noemen, exact een jaar geleden werd nog gevreesd voor een grote stijging.

Toen viel Rusland namelijk Oekraïne binnen en dacht iedereen dat we het gemis van Russische olie en gas massaal zouden gaan (over) compenseren met steenkolen en ander vervuilend materiaal, Maar hoe anders bleek het in de praktijk, we zetten nog altijd vol in op groene energie.

We willen minder fossiele brandstoffen

Wel is het belangrijk om te weten dat dit niet betekent dat we nu MINDER fossiele brandstoffen gebruiken. Want dat is nu nog niet het geval. Met het huidige beleid zou je pas over een jaar of twee een daling moeten gaan zien.

En ook betekent dit niet dat we inmiddels al bijna net zoveel energie opwekken op de groene manier, want ook dat is niet het geval. Het overgrote deel is nog altijd fossiel en met het huidige beleid blijft dat ook de komende 30 + jaren zo.

Pas als de wereldleiders besluiten om er écht keihard bovenop te gaan zitten, zal het ergens rond 2030 pas 50/50 zijn voor wat betreft de verdeling tussen fossiele brandstoffen en groene energie.

Wat betekent dit voor de autoliefhebber?

Wij willen natuurlijk weten wat dit betekent voor ons als autoliefhebber. Nou, eigenlijk voorlopig nog niet zoveel. Met het huidige beleid zie je namelijk dat oliebedrijven als Shell en BP miljarden extra investeren om naar olie te boren. Het levert immers nog veel meer op.

Pas als de overheden hun beleid aanpassen, zullen we merken dat er minder olie wordt opgepompt en dat gaan we merken aan de pomp. Lager aanbod is hogere prijs. Maar voorlopig is er nog genoeg brandstof te krijgen voor de rechtgeaarde petrolhead.

En als het eenmaal zo ver is dat er geen benzine meer te krijgen is, kopen we toch gewoon een tweedehands EV’tje?

Net zo makkelijk.