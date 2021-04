Autoblog Garage: groot onderhoud en upgrades voor de 325d - Autoblog.nl

Er staat een hele grote beurt voor de 325d op de planning! Daarnaast zijn er ook diverse upgrades en reparaties, zodat de auto in topconditie blijft.

De tijd vliegt voorbij. Inmiddels staat de BMW 325d in het Alpinweiss III alweer 1 jaar in onze garage. Hiep hiep hoera! Dat is nog niet zo lang als de Alfa Romeo 159 onder ons was, maar het scheelt niet veel.

Intervallen BMW E91

Omdat ik de auto alweer een jaar heb, is het tijd voor nog meer onderhoud. Destijds heb ik de auto gekocht met 141.000 km op de klok. Inmiddels staat ‘ie op 175.000 km. Hoog tijd dus voor een goede onderhoudsbeurt. Ik heb de auto na aanschaf meteen een grote beurt gegeven en een kleine beurt tijdens de APK eind 2020. Bij mijn auto staan de intervallen in de iDrive vermeld. De kilometers waarmee ik nog door zou kunnen rijden, lijken mij te optimistisch. Ik ga mij dus daar niet aan houden. Gevoelsmatig zijn die intervallen véél te lang. Een nieuw exemplaar dat drie jaar in de lease moet rijden, zou het kunnen met die lange intervallen. Dat is waarschijnlijk de reden dat de intervallen zo enorm groot zijn.

Kachelmotor

Kortom, een grote beurt. Ik heb naast de grote beurt ook een hoop kleine upgrades en een paar kleine reparaties die uitgevoerd moeten worden. Dan weet ik in elk geval dat de auto er een tijdje tegenaan kan. Ik heb gekozen voor een grote beurt, met vervanging van alle filters en dergelijke. Dan weet je dat dat weer een tijdje goed gaat. Ook staat er een reparatie gepland, want de kachelmotor piept. Het is soms echt bijzonder irritant. Zeker in de winter (wanneer je de verwarming aan hebt staan), kon het gepiep je helemaal gek maken. Soms was het dagen weg, om vervolgens weer op te duiken.

Nu het weer weer beter is, heb ik er veel minder last van. Maar af en toe komt het toch naar boven. Volgens de garage is het vervangen van de kachelmotor het beste. Want ze gaan nu eenmaal niet zo lang mee. Omdat de kachelmotor nét was vervangen toen ik de auto kocht, wordt de fan eerst even ingevet met nieuwe olie. Dat kan in veel situaties het probleem verhelpen. Dan kijken we daarna of het goed heeft geholpen. En anders moeten we hem alsnog vervangen.

Zomerwielen met zwarte naafdoppen

Daarnaast worden de zomerwielen weer gemonteerd. De BBS CK winterwielen hebben hun nut bewezen. Een van de nuttigere upgrades, deze winter. In combinatie met de Continental allseason-banden (met wintercodering) ben ik goed de winter doorgekomen. Zeker in bar weer met bijzonder veel sneeuw kwam de auto altijd goed van zijn plaats. Hier gaan we ter zijner tijd nog even dieper op in. Het wordt in elk geval weer tijd voor de zomerbanden.

De BBS RX-R’s gaan een nieuwe naafdop krijgen. Ik was op zoek naar witte dopjes, maar die zijn nauwelijks te vinden en stonden constant in backorder bij BBS. Het zijn dus ‘gewoon’ zwarte naafdoppen geworden. Wederom uit Japan (dus met gouden logo in plaats van fake carbon). Die rode vind ik gaver, maar vind ik beter staan op de antraciete BBS CK-velgen. Ik heb geen zin om ze de hele tijd te wisselen, ik doe het op deze wijze. Hopelijk gaat het er gaaf uitzien.

Eibach anti-rollbar kit

Ondanks dat de BMW volgens iedereen een rijdersauto is en de Alfa 159 een enorme mispeer, was de wegligging van mijn 159 domweg beter dan van mijn 325d. There, I said it, (again). Natuurlijk, de motor is veel beter in de BMW. Maar, puur op wegligging (zeker in lange bochten) lag de Alfa véél prettiger, koersvaster én comfortabeler.

Die kon je zo gênant hard over een klaverblad jagen, dat je met motorrijders en heel snelle auto’s prima mee kon komen. De 159 rolde nauwelijks over zijn lengte-as, terwijl het chassis de oneffenheden beter wegfilterde dan in de BMW. Als je in een korte bocht heel abrupt stuurt, is er minder onderstuur dan de Alfa, maar in lange bochten heb je minder vertrouwen en meer rol. Laat het nogmaals een les zijn: achterwielaandrijving zorgt niet standaard voor een beter rijdende auto.

De upgrades hebben het zeker beter gemaakt. Dankzij de bredere voorbanden is turn-in beter, dankzij het verwijderen van de runflats is het comfort beter. De combinatie is alleen nog niet zo goed als bij de Alfa. Ook de overmatige hoeveelheid rol bleef. Daarom wordt er een Eibach anti-rolbar kit gemonteerd voor zowel de voor als- de achterzijde. Uiteraard gaan we jullie op de hoogte houden van de bevindingen en of het daadwerkelijk effect heeft. De kit is ontworpen om samen te werken met de Bilstein B12 Pro-kit, dus hopelijk heeft dit het gewenste effect.

Houtinleg

Dan het interieur van de auto. Ik ben er zelf erg tevreden over. Natuurlijk, het is geen Audi qua materialen en afwerking, maar het is goed genoeg. Het enige dat mij echt stoort is de ‘aluminium’-inleg van, eh, plastic. Dat voelde nogal goedkoop aan. Op zich zag het er prima uit, maar het heeft niet de ‘BMW’-uitstraling.

Vandaar dat ik op Marktplaats heb rond gestruind voor een setje houtinleg. Het was even een zoektocht, want ik wilde een specifieke houtsoort (Nussbaum Streifer) en warempel, ik heb ‘m gevonden! Het is donkerkleurig hout (niet het standaard wortelnoten hout). Ik heb ‘m gekocht van een Autoblog-lezer met een witte 325i Touring M Sport uit 2011. Leuk hoe de wereld zo klein kan zijn!

Daklijsten

Dan gaan we verder met lijsten. Want nog een upgrade zijn de daklijsten. Mijn Alfa Romeo had ze destijds niet en gelukkig maar. Op de 159 zijn de dakrails episch lelijk. Bij de E91 waren ze ook niet fraai. Zowel op de pre-LCI (facelift) als de post-LCI hebben ze die hoge rails. Leuk op een Volvo 240, maar niet op een sportievere wagon. Maar de laatste serie E91’s (waar mijn auto toe behoort) kon je krijgen met lage dakrails.

Deze lijsten zitten ‘op’ het dak, maar er is geen ruimte tussen lijst en dak. Autobloglezers @boxergt en @henk123456 attendeerde mij erop dat het een ‘bloten-konten’ gezicht was zonder lijsten, en sindsdien kon ik het niet meer ‘niet zien’. Ook hiervoor geldt: het duurde even voordat ik ze had gevonden. Maar het zijn precies de goede lage rails in het aluminium, dus dat kleurt goed bij de raamlijsten en grille, die ik allebei pertinent niet zwart ga maken.

Slechtwegen pakket

De Bilstein-set met Eibach veren bevalt heel erg goed, ook een van de betere upgrades, eigenlijk. Op de Alfa had ik de ‘Bilstein B12 Sportline’-kit en op de BMW 3 Serie met zescilinder was alleen de ‘Bilstein B12 Pro’-kit mogelijk. Hierover kan ik kort zijn: je krijgt een veel betere wegligging dan standaard, terwijl het comfort er niet onder lijdt. Daarbij ligt de E91 net eventjes wat lager. Het is in mijn ogen echt een no-brainer. Een schroefset heb ik overwogen, maar durfde destijds ik niet aan.

Een beetje buyers remorse had ik wel, want met een schroefset kun je precies de hoogte instellen. Mijn 325d hangt namelijk iets te veel op zijn bips. De kont ligt fractioneel lager dan de neus. Tijdens normale omstandigheden zie je het niet, maar als de auto beladen is wél. Daarom heb ik een ‘slechtwegen pakket’ besteld en gaat deze gemonteerd worden. Het is een stukje dat je boven de achterveer monteert. Nu moet de auto precies goed staan.

Brandstofdop

Dan gaan we verder met de brandstofdop. In principe heb je deze niet veel nodig. De BMW 325d is namelijk erg zuinig voor een auto met 328 pk. Gemiddeld is 1 op 14-15 prima haalbaar, een beetje afhankelijk van de rijstijl. Onzuiniger dan 1 op 11,5 wordt het niet. Top. Maar wat wel vervelend is, is de brandstofdop. Af althans, het rubbertje dat kapot is om te zorgen dat de dop ook tijdens het tijdens het tanken niet kan vallen. Natuurlijk, het werkt ook als je het niet aanpakt, maar het is kapot en het kan heel zijn. Dat gaat gefixt worden. Daarna is het afwachten hoe lang het heel blijft.

Terugroepacties

Verder stonden er twee terugroepacties open op de auto. Het ging om de de ‘’reparatiekabel van de accupluskabel’. De andere terugroepactie betrof de ‘stekkerverbinding aanjagereindtap’. Ik heb geen idee wat ik net geschreven heb. Ze gaan het repareren en aanpakken.

Kortom, er staan een hoop upgrades en onderhoud op de planning. Hoe alles eruit ziet als alles gemonteerd is en of het functioneert, gaan we achter komen. Je leest het allemaal hier, op Autoblog! Voor ideeën voor upgrades, aanpassingen en verbeteringen: laat het weten in de comments!

