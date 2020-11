Lezersvraag: ga jij voor elk wissewasje naar de garage? - Autoblog.nl

Handen uit de mouwen of lekker laten oplossen? Kortom in deze lezersvraag staat de garage centraal.

Hoe nieuwer de auto, hoe complexer. Bij oudere auto’s is het nog vaak eenvoudig om zelf een klusje uit te voeren. Olie, ruitenwisservloeistof en knipperlichtvloeistof van je BMW (altijd lek bij die krengen!) bijvullen hebben we allemaal een keer gedaan. Nieuw of oud, je kunt in de praktijk toch altijd een aantal dingen zelf doen.

Op YouTube kun je bijna alles vinden. Zelfs als je twee linkerhanden hebt zijn sommige klusjes nog tamelijk eenvoudig uit te voeren. Het enige wat je moet doen is zeer nauwkeurig alle stappen in de video volgen. En hoe goed voelt het als jij zelf dat achterlichtlampje hebt vervangen of het kapotte dashboardkastje hebt gemaakt?

Natuurlijk zijn er ook mensen die hier niet eens aan beginnen. Bang dat ze iets stuk maken of gewoon geen zin hebben om iets op te lossen wat de garage of dealer ook voor je kan doen, en dat brengt ons bij de lezersvraag.

De lezersvraag klinkt dan als volgt: ga jij voor elk wissewasje aan je auto of motorfiets naar de garage, of probeer je het eerst zelf op te lossen? Laat het weten in de comments!