Lezersvraag: Heb jij rare gewoontes in de auto?

Gewoontes zul je vast en zeker hebben in de auto. Maar zitten daar ook RARE gewoontes tussen?

Het leuke van de mensheid is dat we allemaal verschillend zijn. Tuurlijk, je hebt veel dingen waarin grote groepen min of meer hetzelfde zijn, maar uiteindelijk is iedereen uniek. Behalve ik natuurlijk, maar dat terzijde.

En zoveel verschillende mensen als er zijn, zoveel verschillende gewoontes hebben we ook. En na deze anderhalve alinea komen we daarmee tot de kern van deze lezersvraag. We zijn namelijk benieuwd naar jouw rare gewoontes in de auto.

Heb jij rare gewoontes in de auto?

Om dan maar af te trappen, ik heb zeker rare gewoontes in de auto. Zo begroet ik mijn bolide altijd heel vriendelijk voordat ik instap (Wat ben je toch een mooie auto hè? Ben je zo blij om weer te gaan rijden? Koetsjiekoetsjie). Oh ja, als ik hem uitleen, verwacht ik van de tijdelijke berijder dat die dat ook doet én me daar bewijs van stuurt… En nog een rare gewoonte; ik kan niet eten in de auto. Lukt me gewoon niet.

Verder zet ik de radio zachter als ik ga inparkeren en scheld ik iedereen helemaal de moeder als die iets doet waar ik het niet mee eens ben. Stelletje prutsers zijn het ook, bah. Maar dat doet denk ik iedereen. Behalve bij mij, want ik rij natuurlijk EXTREEM goed… Lijkt me duidelijk.

Maar het gaat niet om mij, maar om jou, oh hooggewaardeerde Autoblogbezoeker. Heb jij rare gewoontes in de auto? Mag alles zijn, maar hou het netjes… Of niet. Kijk maar even.

Brand los in de comments!