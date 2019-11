Officieel: dit is de McLaren Elva met 815 pk

De Britten vieren een feestje.

Het vies, goor en nat buiten maar dat weerhoudt ze er niet van bij McLaren om een nieuwe roadster te presenteren: ontmoet de McLaren Elva. Dit model is een nieuw hoofdstuk voor de Ultimate Series. Even een kleine opfrisser omdat je het vast alweer vergeten bent welke auto’s onder deze serie vallen. Dat zijn namelijk de crème de la crème van McLaren-modellen: de Senna, Speedtail en de P1.

De Elva ‘viert’ het design van de McLaren racers uit de jaren zestig, ontworpen destijds door Bruce McLaren. Het is een tweezits supersportauto met de nieuwste technologie van het Britse automerk aan boord. Zo is de Elva, ondanks het feit dat het een roadster is, de lichtste McLaren ooit. Het carbon chassis, de carbon stoelen en de carbon keramische remschijven hebben daar een aandeel in. Het feit dat het dak ontbreekt scheelt bovendien ook enorm veel kilo’s. Op de foto’s heeft de Elva geen voorruit, maar een variant met voorruit komt er wel. Diverse markten in de wereld eisen een voorruit om in aanmerking te komen voor een straatregistratie.

De 4.0 twin-turbo V8 levert in de Elva een dikke 815 pk en 800 Nm koppel. De roadster sprint in minder dan drie tellen naar 100 km/u. 0-200 km/u gaat in 6,7 seconden (!). Besef even hoe krankzinnig snel dat dit ding is. McLaren gaat slechts 399 stuks bouwen van de Elva. Het is nu mogelijk om een bestelling te plaatsen voor gelimiteerde supercar. De Britse prijs bedraagt £1.425.000. In Nederland gaat de Elva 1.774,745 euro kosten.