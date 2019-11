Welke supercar is hier tegen de muur beland?

Tip: het is een Amerikaan.

Het is nog steeds wennen: een Corvette met de motor achterin. Als de auto ook nog eens onder de sneeuw zit en de foto niet al te scherp is, zou het net zo goed een Ferrari of McLaren kunnen zijn.

Maar goed, wat is er gebeurd? Het precieze verhaal is nog niet bekend, dus we zullen het even moeten doen met deze ene foto van een toevallige voorbijganger in Detroit. Aangezien leveringen nog niet begonnen zijn, gaat het nog om een pre-productie exemplaar. Wellicht wilden de Amerikanen de auto eens aan een proef onderwerpen onder winterse omstandigheden. Hoe dan ook, het ritje is niet goed geΓ«indigd.

Aangezien het nog vrij vroeg is voor sneeuwval, is het mogelijk dat de Corvette nog niet van de juiste banden was voorzien voor deze omstandigheden. Maar ook als er al wel winterbanden onder zaten, zit met 490 pk op de achterwielen een ongeluk in een heel klein hoekje onder deze omstandigheden.

Wat de schade is, geeft de aardappelfoto niet prijs. Het is niet eens te zien of de β€˜Vette’ ΓΌberhaupt de muur heeft gekust, maar het lijkt er veel op. Heel erg hard is het in ieder geval niet gegaan. In augustus was dat echter wel het geval, toen een blauw exemplaar een behoorlijk stevige klapper maakte. Dat was voor zover bekend de eerste crash van de kersverse C8. Toen lag het niet aan de weersomstandigheden, want die crash vond plaats op zonnige zomerdag in California.

Voordat de productie goed en wel begonnen, is het nu dus al minstens twee keer mis gegaan. Het wachten is op de volgende die de Amerikaan niet in bedwang weet te houden.