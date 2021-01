Lezersvraag: je goede auto voornemens voor 2021 - Autoblog.nl

Deel in deze lezersvraag je goede autovoornemens voor 2021. Gedurende het jaar kun je dit artikel terugvinden om te kijken of je aan je to-do-list hebt voldaan.

Misschien geniet je nog van een vakantie, ben je alweer aan het werk of volg je online lessen. Feit is dat we aan het nieuwe jaar zijn begonnen en dat betekent goede voornemens. Nu gaan we het hier niet hebben over je dikke pens of over gezond eten. Hier gaat het over goede auto voornemens en wat je wil bereiken in 2021.

Goede auto voornemens 2021

Zie dit artikel als een persoonlijke notitie. In april, juli of misschien pas in september kijk je nog eens terug. Wat heb ik ook alweer als doel gesteld voor dit jaar? Zie het als een online verplichting om je goede auto voornemens na te komen. Hup, we leggen er meteen een beetje druk op!

Laat hieronder in de comments weten wat er dit jaar moet gebeuren. Je eerste EV? Misschien je rijbewijs halen? Het beginnen aan rijlessen, voor het eerst een V8 kopen, een garage op de kop tikken. Kortom, laat het weten. We zijn reuze benieuwd wat je doelstellingen zijn en misschien nog wel belangrijker: maak het waar in 2021! We wensen je heel veel succes.