Is Chrysler ten dode opgeschreven door Stellantis fusie? - Autoblog.nl

Het is onduidelijkheid welke rol Chrysler gaat spelen in de Stellantis fusie tussen FCA en Peugeot.

Fiat Chrysler Automobiles en de PSA Groep gaan als vrienden door het leven in een fusie genaamd Stellantis. Maar het is nog niet bekend wat er met het automerk Chrysler gaat gebeuren, wat nota bene in de naam van FCA staat omschreven.

Stellantis en Chrysler

Volgens analist Karl Brauer van iSeeCars.com dreigt het einde van Chrysler. Het merk is in Europa al niet meer zichtbaar. Lancia verkoopt nog de Voyager met een eigen badge, maar doet dit alleen in eigen land. In de Verenigde Staten zijn de verkopen van Chrysler ook niet om over naar huis te schrijven.

Met de samensmelting tot Stellantis zullen beide autoconcerns gaan kijken wat slimme economische beslissingen zijn. Beide bedrijven hebben daar vast een eigen mening over. Natuurlijk zullen er compromissen moeten worden gesloten. Het feit dat Chrysler als merk daar de dupe van kan worden, wat deze analist dus mogelijk acht, is aannemelijk gezien de resultaten van het merk.

Vandaag komen aandeelhouders van FCA en PSA bijeen om te praten over de fusie. De komende periode gaat men kijken hoe er vorm gegeven moet worden aan Stellantis en op welke manier. Er liggen onder andere uitdagingen in Europa, met name voor FCA. De merken hebben moeite om winstgevend te zijn, terwijl Peugeot het juist lekker voor elkaar heeft in ons continent. De hoop is met name gevestigd op Maserati en Alfa Romeo. Twee merken die met hybride, elektrische en SUV modellen successen moeten gaan halen. (via Autoblog.com)