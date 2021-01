Hier vonden meer autobranden plaats in 2020 - Autoblog.nl

In 2020 liepen het aantal autobranden in de meeste provincies op als je de cijfers vergelijkt met 2019. Dit is de situatie.

Of je het een zorgwekkende ontwikkeling kunt noemen? Voor ons petrolheads is het in elk geval je grootste nachtmerrie. Vandalen die het nodig achten om een auto in de brand te stikken. Het aantal autobranden is in 2020 weer gestegen in vergelijking met 2019. Dat blijkt uit gegevens van alarmeringen.nl.

Autobranden 2020 – provincies

De grootste stijgers zijn Flevoland, Limburg en Zuid-Holland. In deze drie provincies namen het aantal autobranden met meer dan 10 procent toe. Koploper is Limburg met 13,3 procent meer autobranden. Het aantal provincies waar de autobranden terugliepen zijn in de minderheid. Alleen in Utrecht, Zeeland, Groningen en Friesland liepen het aantal autobranden terug.

Autobranden 2020 op lokaal niveau

In heel 2020 was het bijna 5.600 keer raak in verband met een melding voor een autobrand. Het is een algehele stijging van meer dan 6 procent in vergelijking met 2019. Vooral op lokaal niveau waren er enkele uitschieters. Op Urk bijvoorbeeld, maar ook Wageningen, IJsselstein, Zwanenburg en Appelscha hadden te maken met fors meer autobranden in 2020. Op stedelijk niveau is Arnhem een uitschieter, met een stijging van maar liefst 70 procent.

De meeste meldingen komen vanzelfsprekend uit de grote steden. Koploper is Amsterdam met 327 meldingen in 2020. Daarna volgen Den Haag, Rotterdam en Eindhoven met 319, 243 en 154 autobranden.