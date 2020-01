Lezersvraag: liever met de auto of het vliegtuig op vakantie?

Een interessant vraagstuk op deze woensdagmorgen!





Pak jij liever de auto en kies je voor een mooie roadtrip door Europa, of misschien zelfs nog verder. Of heeft het vliegtuig je voorkeur? Het komt steeds minder voor dat we afgeladen met de auto naar onze plek van bestemming rijden. De voorkeur komt steeds meer bij het vliegtuig te liggen.

Het Continu Vakantie Onderzoek van NBTC-NIPO Research wijst uit dat Nederlanders in 2019 vaker met het vliegtuig dan met de auto op vakantie gingen. Het is voor het eerst dat zo is. Eerder bleek altijd de auto populairder dan het vliegtuig.

De vliegvakanties namen met drie procent toe, terwijl autovakanties juist drie procent inleverden. Op plaats drie van reismogelijkheden staat de trein. Op vier de touringcar en op vijf de camper.

Het is maar net je smaak natuurlijk. Wellicht kies je in eerste instantie voor een vliegvakantie, maar huur je op plaats van bestemming een fraaie auto voor een paar weken. Het heeft allebei zo zijn charmes. Europa kent prachtige wegen en niets is zo lekker als stuurmanswegen ontdekken met je eigen auto.

Welke voorkeur ligt bij de Autoblog-lezer? Liever met de auto de hort op, of toch het vliegtuig?