Versla Wouter en Casper en win een ‘Dusseldorp BMW Taxirit’

Bij Autoblog voelen we ons de koning van de weg, maar virtueel dagen we jullie uit om een betere tijd neer te zetten dan Casper en Wouter. Je kunt er ook nog eens iets mee winnen!





Simracen bij Dusseldorp Oostzaan

Een wedstijd, altijd leuk! Maar waarom? Verleden jaar hadden we al de M-Town Taxi bij Dusseldorp, maar nu heeft deze BMW dealer een nieuwe vestiging: Oostzaan.

Reden genoeg om dus weer iets leuks te verzinnen. Dusseldorp vond het wel leuk om onze sterreporters Casper en Wouter eens te testen. Dus de BMW dealer haalt ze voor deze keer uit hun ‘comfort-zone’ en zet twee racesimulatoren neer. En jij kunt tegen ze komen strijden! Nadat beide heren hebben geprobeerd om een scherpe tijd neer te zetten is de beurt aan jou! De ultieme kans om je te meten met de Autoblog-mannen. Dit gaat allemaal plaatsvinden op dinsdagmiddag 28 januari bij Dusseldorp Oostzaan.

Wat kan je winnen?

Het wordt sowieso een leuke dag. Want tussen ons en jullie: Wouter kan eigenlijk alleen maar sturen als hij echt asfalt kan ruiken en ook Casper heeft het te druk om in het weekend nog eens te oefenen op de racesimulator. Dus een snellere tijd neerzetten dan deze twee heren zal wellicht niet al te moeilijk zijn. Als je dan wint of het parcours stijlvoller aflegt dan onze presentatoren dan plannen we samen met BMW dealer Dusseldorp een moment in dat we een memorabele taxirit gaan maken. In welke auto? Nou de huidige voorraad van Dusseldorp laat zien dat we samen best iets leuks kunnen selecteren.

Hoe kan je deelnemen?

Natuurlijk vind jij het ook leuk om deel te nemen aan deze challenge. Schrijf je in via dit formulier. Vervolgens wordt er een selectie gemaakt van de inzendingen en gaan we op de nieuwe vestiging van Dusseldorp in Oostzaan virtueel de strijd met elkaar aan. De winnaars en/of degenen die het mooiste crashten of het meest elegant rond rijden winnen dan een taxirit in een leuke BMW van Dusseldorp Oostzaan. Schrijf je in! Je ontvangt van ons bericht als je tot de gelukkigen behoort.