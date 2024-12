Lezersvraag: met welke gesubsidieerde EV ga jij de kerst in?

Grijp je subsidie op een tweedehands EV nu het nog kan!

2024 is een mooi jaar geweest voor de EV. De verkopen hier in Nederland gingen door het dak. Niet in de laatste plaats dankzij het financiële duwtje in de rug van de regering. Bij een nieuwe EV onder de 45k kreeg je € 2.950,- subsidie. Kreeg inderdaad, want de pot is leeg. Hetzelfde geldt binnenkort voor de subsidie op een tweedehands EV.

Nu je dit leest kan het anders zijn, maar op het moment van schrijve zit er nog € 2.540.000 in de pot. Een boel geld waarvoor nog precies 1.270 auto’s elektrische auto’s subsidie kunnen krijgen. Per gebruikte EV die een oorspronkelijke nieuwprijs had van minimaal € 12.000,- en maximaal € 45.000,- krijg je € 2.000,- staatsteun. Zolang er niet 1.270 andere Nederlanders je voor zijn, uiteraard.

Vriend van de show Jasper Verweij van Kenteken.tv verwacht dat de pot met subsidie voor een gebruikte EV op 20 december leeg is. Je zult dus vaart moeten maken met de aanschaf van een elektrische auto. Wat daarbij misschien niet helpt, is de gigantische keuze die je hebt aan goedkope EV’s.

Welke EV kan ik bestellen met subsidie?

In totaal voldoen 113 gebruikte modellen aan de voorwaarden. Dat lijstje vind je onderaan dit bericht. Er zitten wat nietszeggende auto’s bij als de e.GO Life 60, Mia Electric en Mitsubishi i-MiEV, maar misschien is dat wel precies waar je naar op zoek bent. Om je een beetje op weg te helpen, pikken we wat toffere auto’s uit het lijstje. Weet je al welke je EV met subsidie gaat bestellen, dan kun je hier een aanvraag doen.

Tesla Model 3 (facelift)

Jawel, ook de vernieuwde Model 3 valt binnen de richtlijnen voor de EV-subsidie. Tenminste, als je een instapversie (de RWD-uitvoering) kunt vinden bij een RDW-erkent bedrijf. Overige versies hebben een te hoge catalogusprijs. De basis-3 van Tesla komt maximaal 554 kilometer ver op een volle accu en heeft 283 pk.

Het exemplaar hierboven staat te koop op Marktplaats bij een RVM Automotive. Deze Model 3 heeft niet de aero-wielen waardoor het rijbereik slinkt naar 513 kilometer. De dealer vraagt € 40.899,- voor de EV. Daar gaat dus nog € 2.000,- subsidie van af als je op tijd bent.

Alpine A290

De betaalbare Renault 5 E-Tech valt uiteraard binnen de regeling, maar ook zijn sportieve broertje doet mee met de EV-subsidie. Alleen de GTS Premiere Edition mag niet meedoen vanwege de te hoge prijs die hij van thuis uit meekrijgt. De A290 heeft 180 of 220 pk en 364 of 380 km range naar gelang welke uitvoering je kiest. De goedkoopste occasion die nu aangeboden wordt, is een GT (180 pk, 380 km range) van € 38.925,- zonder subsidie.

BMW iX1

Natuurlijk zijn er ook EV-rijders die mee willen in de crossover-gekte. Daarvoor biedt BMW een van de verstandigste keuzes: de iX1. Wie deze EV wil scoren met wat subsidie heeft weinig keuze. Alleen de eDrive20 Essential Edition kost vanuit de fabriek minder dan € 45.000,- (namelijk € 44.999,-).

De instapversie krijgt 204 pk aan vermogen en komt zo’n 450 kilometer ver op een volle accu. Op Marktplaats staan zo’n eDrive20 Essential Edition te koop bij BMW-dealer Van Hooff. De vraagprijs is € 48.259,-.

Mercedes EQB

Net als bij de iX1 hierboven kun je de concurrent van Mercedes, de EQB, alleen met subsidie krijgen wanneer een speciale lanceringsmodel weet te vinden. Het bestverkochte model van Mercedes in Nederland kun je alleen met staatssteun krijgen in de 250 + Limited Edition uitvoering. Hierbij krijg je 190 pk aan vermogen en 530 kilometer rijbereik. We vinden zo’n exemplaar in Heereveen voor € 43.034,-.

Polestar 2

Autoverhuurbedrijven mogen deze EV dan verafschuwen, voor de gebruiker is het een meer dan degelijke daily driver. Met een actieradius van 537 kilometer kom je redelijk ver, en het vermogen van 272 pk is ook zeker niet onaardig. De nieuwe Polestar 2 mag je voor de EV-subsidie alleen kopen als Standard Range Single Motor. De goedkoopste op Marktplaats gaat voor € 32.900,-

De hele lijst waaruit je kunt kiezen