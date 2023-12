Lezersvraag: ga jij weleens in bezwaar tegen boetes?

Omdat de boetes zo hoog zijn, loont het dan voor jou om in bezwaar te gaan? Of is dat niks voor jou?

Verkeersboetes, we haten ze allemaal en we hebben er al meer dan eens over geschreven. Vooral dat ze te hoog zijn en laatst nog dat mensen flink in de financiële problemen kunnen komen als ze een verhoging krijgen omdat ze de oorspronkelijke boete al niet konden betalen.

Maar wat ze vaak niet weten is dat je heel makkelijk in bezwaar kunt gaan. Je gaat gewoon naar de pagina van het CJIB en je logt in met je DigiD. Daar kun je heel eenvoudig zelf melden waarom jij vindt waarom je boete onterecht is.

Ga jij weleens in bezwaar tegen boetes?

Bij mij hangt het er heel erg vanaf. Als ik een snelheidsboete krijg die ik heel duidelijk zelf heb veroorzaakt, ga ik op de blaren zitten en betaal ik gewoon. Het is niet anders, maar het moet maar. Had ik maar beter moeten opletten. Zoals bij de boete van de headerfoto. Eigen schuld en betalen…

Maar ik ben het laatste jaar wel twee keer in bezwaar gegaan tegen -in mijn ogen- onterechte verkeersboetes. Eentje was 100% mijn fout, maar ik had wel gewoon betaald. Ik had alleen het kenteken van mijn ouwe en inmiddels verkochte Jaguar aangeklikt op de parkeer-app. Stom.

Dus ik heb een net briefje naar de gemeente Zandvoort gestuurd -kon allemaal via de site- met de uitleg, de gegevens dat ik wel had betaald, vrijwaringsbewijs, het kenteken en eigendomsbewijs van de beboete auto erbij.

Binnen een maand kreeg ik een vriendelijk briefje terug waarin de boete werd kwijtgescholden. Ik had immers aangetoond dat ik keurig had betaald en dat er niks meer aan de hand was. Zo kan het dus ook. Hulde.

Ga eens aan het werk, stelletje ambtenaren

Maar een ander bezwaar loopt nog. Ook een parkeerboete. De gemeente Laren en ik betwisten of de auto op privéterrein stond. Of eigenlijk vonden ze dat ik op mijn privéterrein te dicht bij de openbare weg stond. Ik heb foto’s gemaakt waaruit blijkt dat dit niet zo was en verder zoveel mogelijk moeilijke juridische termen gebruikt in het bezwaar.

Komt die rechtenstudie toch nog van pas, ondertekenen met ‘mr. R.’ doet die ambtenaartjes sidderen onder hun systeemplafonnetjes. Je ziet ze al zwetend en met rode konen beven van angst voor de toorn van hun grote baas omdat ze de zaak gaan verliezen van een heuse jurist… (Is een grapje hè, zit zitten in een heel mooi pand met luxe wc’s en net zulke luxe plafonds En airco, dus zweten doen ze vast ook niet, al is het maar vanwege hun arbeidsethos…)

Maar goed. Dat bezwaar dus. Dat loopt nu al sinds juli en ondertussen wacht ik rustig af. En ik ga er vanuit dat ik niet hoef te betalen OMDAT MIJN AUTO OP MIJN EIGEN TERREIN STOND, WAAR DAT GEWOON MAG!! (Proef je de frustratie?) Weliswaar behoorlijk dichtbij de openbare weg, maar toch. Bring it on!

Dus als ik vind dat boetes onterecht zijn, ga ik wel degelijk in bezwaar.

Maar doe jij dat ook? Laat het weten!!