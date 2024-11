Lezersvraag: de meest begeerlijke EV van dit moment?

Er is in 2024 veel te kiezen als het gaat om een elektrische auto, maar van welke krijg jij het warm?

Slechte actieradius, tegenvallende prestaties, langzame laadtijden. In de afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest waardoor elektrische auto’s op alle vlakken sterk zijn verbeterd.

Ik kan me voorstellen dat je zegt ‘geen enkele’ als antwoord op de vraag. Maar die vrijheid geef ik je niet. Het is tenslotte de EV 10 Daagse 2024, dus hop we gaan shoppen voor een dikke elektrische auto. Een lezersvraag met een hoofdrol voor de EV.

Het aanbod is enorm gegroeid. Van een schattige Renault 5 tot de facelift van de Porsche Taycan en Audi e-tron GT. En wat te denken van het blik opengetrokken Chinese elektrische auto’s? Inmiddels kun je elke dag wel een Xpeng of BYD spotten op de Nederlandse wegen, de vraag is er. Onder Nederlanders blijkt vooral de Tesla Model Y en Volvo EX30 in trek.

Om zelf af te trappen moest ik echt goed nadenken. Het aanbod is zo ruim dat een hapklaar antwoord hebben lastig is. Tenminste, voor mij. Misschien heb jij al je droom elektrische auto als poster boven je bed hangen. Of nog beter, in de garage staan.

Ik ga denk ik voor de nieuwe Porsche Macan 4S Electric. Waarom? Een elektrische supersportwagen zie ik niet zitten. Of ordinairder gezegd, ik vind ze geen hol aan. Een razendsnelle elektrische auto met 500, 600, 700 pk (of meer) is niet mijn cup of tea. De praktijk leert dat die super krachtige EV’s helemaal niet zo denderend zijn om te rijden. De instant snelle acceleratie is eerder een recept voor migraine dan dat ik er lol aan beleef.

Nee, doe dan maar gewoon een praktische Macan die goed stuurt, hoog genoeg is om over drempels te knallen, snel zat en er kan nog zooi mee ook. Wel in een PTS-kleurtje (Ultraviolet van de 991 GT3 RS), want anders is het ook zo saai. Check onze rijtest met de elektrische Macan.

De hamvraag van deze lezersvraag, wat is volgens jou de meest begeerlijke EV van dit moment?