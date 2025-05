De eerste Fiat Grande Panda’s staan op Nederland kenteken

Van de nieuwe modellen die in maart op Nederlands kenteken verschenen, hadden enkelen een zeer bekende oude naam.

In maart werden door de RDW zo’n 32.000 kentekens toegekend aan volledig nieuwe personenauto’s. Eerder hebben we al gekeken naar de cijfers van de Bovag over de bestverkochte auto’s en over de occasions, maar deze keer richten we ons even op de nieuwe modellen die voor het eerst op de gele platen zijn verschenen.

Opel Frontera

Foto: Broekhuis IJsselmuiden

Vorig jaar verscheen hier op Autoblog al een zeer informatief artikel over de Opel Frontera. En ja, dan hebben we het natuurlijk over de ‘echte’ Frontera, de terreinwagen uit de jaren ’90. Het was een behoorlijk succesvol model en in bepaalde jaren was het simpelweg de bestverkochte terreinwagen in Europa. In dertien jaar tijd werden ruim 320.000 exemplaren gebouwd, waarvan er tegenwoordig nog zo’n 450 op Nederlandse platen staan.

De nieuwe Frontera is natuurlijk een compleet andere auto die helemaal niks meer met het origineel te maken heeft. Geen echte terreinwagen, maar een B-segment crossover van Stellantis. De eerste 33 exemplaren zijn in maart op Nederlands kenteken verschenen, allemaal met de volledig elektrische aandrijflijn. In bijna alle gevallen is door de dealers/importeur gekozen voor de oranje lak die je ook op de persfoto’s hebt gezien, hoewel een paar buitenbeentjes hebben gekozen voor een andere kleur zoals groen, zwart of wit.

Fiat (Grande) Panda

Foto: Zeeuw Automotive

Op de Autosalon van Genève in 1980 werd door Fiat de Panda gepresenteerd, een klein leuk koekblikje ontworpen door Italdesign. Het bleek een echte topper te zijn want de eerste generatie bleef maar liefst 23 jaar in productie. Dit was inclusief een facelift in 1986 en eentje in 1991, maar de basis bleef redelijk hetzelfde en uiteindelijk rolden bijna 4,5 miljoen exemplaren van de band.

De tweede generatie Panda volgde in 2003 en opnieuw kon je spreken van een flink succes. In negen jaar tijd werden namelijk bijna 2,2 miljoen exemplaren verkocht! De derde generatie volgde in 2011 en kan tegenwoordig nog steeds als nieuw besteld worden. Wel moet toegegeven worden dat de interesse voor de derde generatie Panda wat minder is geworden, want de verkopen in Nederland daalden van 10.052 exemplaren in 2011 naar slechts 360 stuks in 2024.

Sinds vorig jaar is er natuurlijk een nieuwe Panda, of beter gezegd de Grande Panda. Maar de memo over de naamgeving is bij de RDW blijkbaar nooit aangekomen, want daar zijn in maart zeven stuks van de nieuwe EV geregistreerd waarbij nog vrolijk de naam Panda is gebruikt. Grande of niet, we gaan ervan uit dat de verkoopaantallen van zowel de EV als de hybride versie vast wel weer ‘grande’ zullen worden.

Wist je trouwens dat dit niet de eerste elektrische Panda’s op Nederlands kenteken zijn? In de jaren ’90 bracht Fiat namelijk de Panda Elettra uit. De achterbank had plaatsgemaakt voor accu’s, maar met een vermogen van slechts 25 pk en een gewichtstoename van 450 kg was het bakje niet vooruit te branden: een topsnelheid van zo’n 65 km/u en een actieradius van 70 tot 100 km, dus zeker niet geschikt voor personen met enige range anxiety. Voor de prijs van de Elettra kon je drie normale Panda’s kopen, dus het zal geen verrassing zijn dat dit model geen succes werd. Vier stuks staan er nu trouwens op gele platen, waarvan er zelfs nog eentje een geldige APK heeft en misschien af en toe nog wel rondrijdt.

Dacia Bigster

Foto: Hedin Automotive

Geen oude naam, maar wel een nieuw model in het RDW-register: de Dacia Bigster, de grotere en stoerdere versie van de Duster. In maart werden 72 exemplaren geregistreerd, waaronder tweemaal de mild hybride 4×4 met 130 pk en vijfmaal de reguliere mild hybride met 140 pk, die beiden gebruik maken van een 1.2 liter driecilinder. De andere 65 exemplaren zijn allemaal van het type Hybrid 155, de topuitvoering van de Bigster, en hebben dus de 1.8 liter viercilinder met (jawel) 155 pk onder de kap liggen.

Abarth 600e

Foto: Haaima Leeuwarden

Het heeft best een tijdje geduurd, maar eindelijk is het eerste exemplaar van de Abarth 600e op Nederlands kenteken gekomen. Het betreft een zwarte Turismo uitvoering met een geregistreerde catalogusprijs van € 44.990. Op de eerste Nederlandse Scorpionissima, met 280 pk in plaats van 240 pk, moeten we dus nog wat langer wachten.

Om dit even te vergelijken met de gerelateerde modellen: van de Abarth 500e stonden er op 1 april 109 stuks op gele platen. De Fiat 500e gaat daar natuurlijk ruimschoots overheen met zo’n 7.500 stuks, terwijl de Fiat 600e rond de 500 zit. Nu de schone taak voor de Abarth 600e om deze achterstand een beetje in te halen nu de leveringen op gang lijken te komen.

BMW iX Facelift

Foto: De Maassche Echt

Begin dit jaar kon je al lezen over de vernieuwde BMW iX waar je qua vermogen en koppel niks te klagen mag hebben. Het eerste exemplaar werd in maart door de RDW van een geel kenteken voorzien en het zal geen verrassing zijn dat het daarbij natuurlijk ging om een topuitvoering, de iX M70 xDrive, met een prijskaartje van € 145.364. Voor dat geld krijg je 659 pk en, onder de juiste omstandigheden, 1.100 Nm aan koppel, waardoor je in de bebouwde kom in 3,8 seconden je rijbewijs kan inleveren.

De eerste generatie iX werd vanaf 2021 geleverd en als je naar het Nederlandse wagenpark van 1 april kijkt, dan kom je daar 1.399 stuks van de iX xDrive40 tegen, 663 stuks van de xDrive50 en tenslotte 125 stuks van het (toenmalige) topmodel, de iX M60.

Citroën (ë-)C3 Aircross

Foto: Broekhuis Zwolle

De Citroën C3 Aircross, zoals we die hier in Europa kennen, verscheen in 2017 op het toneel. Een leuke B-segment crossover die te maken kreeg met behoorlijk wat concurrenten. Mocht je toevallig op zoek zijn naar een tweedehands compacte crossover uit die jaren, kijk dan nog eens naar dit zeer informatieve crossoverzicht dat een paar jaar geleden op Autoblog verscheen.

Ondertussen gaan we door naar april 2025. Van de eerste generatie C3 Aircross, allemaal uitgevoerd met een benzinemotor, staan er ongeveer 11.500 op Nederlands kenteken. Een mooie prestatie, die nu een interessant vervolg gaat krijgen door de komst van de tweede generatie C3 Aircross. Deze werd in de zomer van vorig jaar al gepresenteerd, maar de uitleveringen komen nu pas op gang. De auto staat op hetzelfde platform als de Opel Frontera en de Fiat Grande Panda, dus als je de tekst hierboven hebt gelezen, dan is het geen verrassing dat de nieuwe C3 Aircross nu ook voor het eerst op Nederlands kenteken is gekomen.

Bij de eerste 25 stuks die geleverd zijn, zien we voornamelijk de goedkopere handgeschakelde 1.2 liter 100 pk benzineversie. In slechts één geval gaat het om de 136 pk hybride variant en tenslotte zien we ook de eerste twee volledig elektrische exemplaren, de ë-C3 Aircross.

Leapmotor C10 REEV

Foto: Haaima BMW

In oktober 2024 kon de RDW kennismaken met het nieuwe Chinese automerk Leapmotor. Twee modellen zijn ondertussen in het register te vinden: de T03, een kleine stadsauto, en de C10, een grote SUV.

De T03, met concurrenten zoals de Dacia Spring en de Dongfeng Box, doet het helemaal nog niet zo slecht qua verkopen, met 157 exemplaren die nu op gele platen staan. De C10 doet het iets rustiger aan, daarbij staat de teller op 19 exemplaren. In de eerste 17 gevallen ging het om de ‘BEV’-versie, de volledig elektrische variant met een accupakket van 70 kWh en een WLTP-range van 420 km.

De twee exemplaren die in maart op kenteken zijn verschenen, zijn echter van de nieuwe ‘REEV’-versie. Een 28 kWh EV met een range extender in de vorm van een 1.499 cc viercilinder. In combinatie met de 50 liter benzinetank zou je daarbij uit moeten komen op een WLTP-range van 974 km. Speciaal voor de rijders met een hele grote blaas die op vakantie geen tijd willen verspillen bij een snellader.

Dit was een bijdrage van Edvar van Daalen

Headerfoto: Janssen van Kouwen Almere