Belgische overheid veilt extreem vunzige F31 3 Serie

Als je lunch weer naar boven komt: excuses!

We schrijven vaak over auto’s die op te halen zijn bij Domeinen, maar we willen ook onze Vlaamse lezers niet vergeten. We hebben nu een dikke BMW gevonden in de Finshop van de Belgische overheid. Of nou ja… vooral een heel vieze BMW.

Echt dikke auto’s heeft de Finshop momenteel niet in de aanbieding (behalve een Maybach GLS die we al behandeld hebben), maar ons oog werd getrokken door deze 3 Serie. Deze is niet extreem oud, maar maakt wel een ietwat verwaarloosde indruk.

De grap is: aan de buitenkant ziet de auto er prima uit, voor zover we dat kunnen zien op de foto’s. Het is echter flink schrikken als je het portier opentrekt. Het interieur is één grote schimmelbende. Er is dus vocht in de auto gekomen én er is heel lang niet naar omgekeken.

De eigenaar was in eerste instantie wel trots op zijn auto, want deze 3 Serie is gepimpt met een M3-voorbumper en -grille. Van voren ziet deze auto er dus best imposant uit, maar dat is ‘ie niet. Het is gewoon een lullige 316d met 116 pk en een handbak. Daarmee ga je geen indruk maken bij het stoplicht.

De Belgische overheid verstrekt verder heel weinig informatie over deze auto. We weten alleen dat ‘ie uit 2015 komt. Wat de kilometerstand is en of er een Belgisch kenteken op zit wordt verder niet vermeld.

Niet dat het wat uitmaakt, want waarschijnlijk heb je toch geen interesse in dit gore apparaat. Maar misschien is het een leuk projectje voor onze vriend Rick. Hij kan deze auto vast voor een appel en ei op de kop tikken en het levert gegarandeerd veel YouTube-views op. Gratis tip van ons.